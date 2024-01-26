На территории поселка Сарай в Абшеронском районе обнаружены боеприпасы.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что на место незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, содержали одну пригодную для боевого применения ручную гранату F-1 и запал гранаты УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный).

Боеприпасы были вывезены с территории для нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

Во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от нее, не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.

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