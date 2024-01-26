За президентскими выборами в Азербайджане будет наблюдать рекордное количество представителей НПО

Неправительственные организации (НПО) принимают участие в обеспечении прозрачности президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля. В обращениях НПО в качестве наблюдателей за выборами зафиксирована высокая активность.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на сайт Secki-2024.az 6045 человек, представляющих действующие в стране НПО, институты гражданского общества, общественные объединения, получили удостоверения наблюдателей для наблюдения за президентскими выборами.

Количество НПО, которые будут осуществлять наблюдение на всей территории республики в день выборов, увеличилось почти в четыре раза по сравнению с президентскими выборами 2018 года.

Также был зафиксирован рекордный показатель количества НПО, которые присоединятся к процессу наблюдения. Таким образом, за предстоящими внеочередными президентскими выборами в Азербайджане будут непосредственно наблюдать в общей сложности 78 НПО.

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