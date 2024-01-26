Совет Европы и ЕС проводят проармянскую политику

И Совет Европы, и Европейский союз проводят проармянскую политику, особенно армянская диаспора во Франции активна в этом вопросе и, таким образом, повлияла на политический подход Франции и Германии.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом TurkicWorld сообщил юрист, глава Турецкой международной юридической компании Arıtürk & Partners Зеки Арытюрк.

Он упомянул, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) было принято по инициативе представителя Германии из-за того, что представители ПАСЕ не были приглашены на президентские выборы в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля, и вновь не были допущены в Лачинский коридор.

"Решение ПАСЕ, в частности, состоит в том, чтобы представить Азербайджан как страну с авторитарным режимом, подорвать международный статус Азербайджана и оправдать Армению. Армянская диаспора и христианская европейская идентичность, к сожалению, используются в качестве предубеждений и политического оружия против Азербайджана и Турции, в частности, с целью поставить под сомнение легитимность выборов, создав впечатление, что выборы в Азербайджане проходят под давлением", - подчеркнул З.Арытюрк.

Отметим, что перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

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