Автор: Байрам Эльшадов

Демарш Азербайджана в ПАСЕ спутал все карты всем - и армянам, и их западным "партнерам". ПАСЕ планировало демонстративно "наказать Азербайджан" за самостоятельность, но делегация страны еще раньше заявила о своем нежелании участвовать в этом спектакле - и объявила о прекращении сотрудничества и присутствия в ПАСЕ.

А как предвкушали, как радовались будущему шоу наши заклятые друзья! И какое же их ждало разочарование. Уже готовы были и заголовки, и заявления, и громкие статьи про "изоляцию" Азербайджана, про то, как "Европа отвернулась" и так далее. Многие в Армении так ничего и не поняли - и бросились радоваться. Ну все, мол, теперь Запад окончательно разрывает контакты с Азербайджаном, теперь-то армяне смогут добиться всего, чего хотят. Многие даже до санкций размечтались.

А в Азербайджане над этими армянскими мечтаниями просто смеются. "Изоляция" страны настолько сильная, что буквально на днях в Баку приедет замглавы МИД Германии на переговоры. Движение неприсоединения, вторая по масштабам после ООН организация, благодарит Баку за четырехлетнее председательство и развивает контакты. Европа - та самая, которая по мнению армян якобы от кого-то отвернулась, всеми силами наращивает контакты и сотрудничество как по энергетике, так и по зеленой экономике.

Ну и последний гвоздь в крышку армянского гроба - конечно, СОР29. Крупнейшее мировое мероприятие, действительно глобального уровня. Дысятки тысяч участников, сотни тысяч гостей, миллионы публикаций и упоминаний в СМИ, а самое главное, влиятельная платформа для обсуждения важнейших проблем. Пройдет в Азербайджане - и там соберется ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕСЬ МИР. Смешная "изоляция", правда?

Так и хочется, смеясь над армянами, сказать - СОР29 вам в печёнку! Не дождетесь!

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