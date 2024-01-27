ПАСЕ - полностью коррумпированная структура, потерявшая свой моральный компас

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ - далее) исторически была очень несправедлива и даже агрессивна по отношению к Азербайджану. Абсолютно ложные заявления членов ПАСЕ в адрес Азербайджана после локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года были очень оскорбительны и лишены этики. Такой же подход мы видим в позиции ПАСЕ относительно предстоящих 7 февраля президентских выборов. Поэтому не стоит удивляться, что азербайджанская делегация приняла решение о прекращении своего взаимодействия и присутствия в ПАСЕ еще до того, как организация провела запланированное голосование.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, за последние три года ПАСЕ потеряла свой моральный компас и стала все более агрессивной не только по отношению к Азербайджану, но и всему тюркскому миру.

"ПАСЕ отказывается признать актуальные проблемы безопасности, возникшие в результате войн в Украине, Израиле и гражданских войн в Африке. Как коллегиальный орган, ПАСЕ полностью превратилась в коррумпированную структуру, где купленные армянским лобби политики озвучивают антиазербайджанские и антитюркские тезисы. Терпеть бесконечно такое развитие событий Азербайджан не стал и это было верным решением", - считает наш собеседник.

Американский эксперт считает маловеротным возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ в нынешних условиях.

"ПАСЕ не оказала какой-либо существенной помощи Азербайджану во время его пребывания в организации. Когда Армения держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, на представителей армянской делегации не было оказано никакого давления. После того как Азербайджан самостоятельно восстановил свой суверенитет, особой необходимости в ПАСЕ у страны нет. А для ПАСЕ выход Азербайджана - это удар по имиджу организации", - резюмировал Питер Тейс.

Напомним, 24 января перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.