Азербайджан и Турция осознают, что двойные стандарты Европы не изменятся

Азербайджан и Турция при определении своих дорожных карт на будущее осознают, что двойные стандарты Европы никогда не изменятся, и действуют в соответствии с ними.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом TurkicWorld заявил политический обозреватель турецкой газеты "Takvim" Экрем Кызылташ.

"Отношение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к Азербайджану неудивительно, учитывая общее отношение Европы. Поскольку Европа считает себя вершиной цивилизации, она защищает только тех, кто похож на нее, и исключает других. Двойные стандарты Европы в отношении общечеловеческих ценностей также всем известны", - отметил Э.Кызылташ.

По словам Кызылташа, последнее отношение ПАСЕ к Азербайджану является одним из ярких примеров этого.

"Если речь идет об Армении, то, несмотря на усилия Азербайджана, ПАСЕ, как и весь Запад, предпочитает действовать в пользу армян", - добавил он.

Отметим, что перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

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