Азербайджан своей позицией указал ПАСЕ на ее место

Приветствую решение азербайджанской делегации в ПАСЕ о прекращении сотрудничества с данной организацией и считаю это историческим примером мужества.

Об этом, отвечая в пятницу на вопросы Trend, заявил бывший посол Турции в Азербайджане, руководитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции, почетный член Совета старейшин Азербайджана Хулуси Кылыч, передает Day.Az.

Он отметил, что Совет Европы время от времени совершал большую несправедливость по отношению к Турции.

"Представители террористов, желающие разделить Турцию, спокойно встречались с высшими представителями организации, вели переговоры и получили де-факто особый статус при Совете Европы, постоянно и необоснованно обвиняя Турцию.

Естественно, здесь очевидны влияния таких стран, как Франция, Германия, где есть серьезные осложнения тюркофобии. Именно по этим критериям пытаются повлиять и на Азербайджан. Эти люди говорят о правах человека и до сих пор не оказали серьезного влияния на Армению для восстановления нарушенных прав одного миллиона азербайджанцев. В докладе, подготовленном докладчиком Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, само по себе является позором то, что она не говорит о правах западных азербайджанцев", - отметил Х.Кылыч.

Х.Кылыч также подчеркнул, что Совет Европы не должен забывать, что тюркский мир предпринимает серьезные шаги в направлении интеграции.

"Никогда нельзя забывать, что такая грубая и несправедливая попытка вмешательства в право голоса азербайджанской делегации окажет весьма негативное влияние на решимость стран, борющихся с сепаратизмом. Я говорю это как опытный дипломат. Такими путями они никогда не смогут удержать Азербайджан под давлением. И по какому праву они это делают? Азербайджан абсолютно прав, как страна, искоренившая сепаратизм.

Международное право и законы полностью на стороне Азербайджана. Чем глубже пойдет Совет Европы, тем больше пострадает, то есть, никогда не сможет объяснить, почему пытается таким постыдным образом и методами подавить страну, которая искоренила сепаратизм на своей территории. Пусть они взглянут фактам в лицо. Именно Азербайджан является самой могущественной страной региона, ключевым государством континента и мира.

Совет Европы сможет извлечь пользу, только конструктивно сотрудничая с Азербайджаном. Несправедливые нападки ни к чему не приведут. Азербайджанская делегация в ПАСЕ уже указала им на их место своей жесткой позицией", - добавил Х.Кылыч.

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