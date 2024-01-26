В болгарских медиа опубликованы материалы о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

В болгарских медиа опубликованы материалы о значимости и причинах, обусловивших проведение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля этого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Secki-2024.Az, в местных СМИ в качестве основной причины проведения внеочередных президентских выборов указывается то, что это будут первые выборы, которые пройдут на всей территории Азербайджана.

Отмечается, что победа в Отечественной войне, экономический подъем и международные успехи Азербайджана свидетельствуют о том, что народ проголосует за продолжение проводимой политической линии.

В материалах подчеркивается, что эти выборы положат начало новому этапу, ознаменованному полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отмечается, что за последние 20 лет Азербайджан превратился в динамично развивающееся государство, добился больших успехов в различных сферах.

Также в материалах рассказывается о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, масштабной деятельности, проводимой Азербайджаном в направлении перехода на "зеленую" энергию и по развитию региональных связей, о достигнутых эффективных результатах.

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