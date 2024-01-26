Турция всегда будет рядом с Азербайджаном при любой опасности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом TurkicWorld заявил преподаватель турецкого университета Алтынбаш и руководитель Евразийского центра стратегических и международных исследований (CSIS) доктор Эрай Гючлюер.

"Европейский Союз при помощи всех своих структур и организаций хочет отомстить Азербайджану. Европейский Союз, который находится на стороне Армении, не может принять освобождение Азербайджаном Карабаха. По этой причине они намерены придумывать глупые оправдания, вводить санкции против Азербайджана.

В империалистическом понимании Европы есть концепция, которая всегда поддерживала Армению в сотрудничестве с армянской диаспорой и поощряла ее оккупационную политику. Но в конце концов они должны будут осознать величие и мощь Азербайджанского государства. Поскольку Азербайджан является элементом стабильности в регионе, он также препятствует империалистической политике. Более того, он также нейтрализует попытки США и западных империалистических государств дестабилизировать ситуацию на Кавказе", - сказал Э.Гючлюер.

Он решительно осудил несправедливое и коварное поведение Европейского парламента.

"Никакое принуждение, никакое давление не может привести к тому, что Азербайджан откажется от своего правого дела.

После этого могут последовать несправедливые и аморальные действия в отношении Азербайджана со стороны структур Европейского Союза. Потому что империалистические державы всегда захотят поддержать Армению. Но Азербайджан не одинок. Турция со всей своей мощью всегда рядом с Азербайджаном. Мы осуждаем эти действия Европейского союза и заявляем всему миру, что никоим образом их не примем", - добавил Э.Гючлюер.

Отметим, что перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

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