Три организации проведут "exit-poll" на президентских выборах в Азербайджане

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана были рассмотрены заявки трех организаций, связанные с аккредитацией для проведения "exit-poll" на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

Было отмечено, что документы для проведения "exit-poll" на внеочередных президентских выборах представили в ЦИК Лига защиты трудовых прав граждан, Центр мониторинга общественного мнения и ООО "Центр социологических исследований". Лига защиты трудовых прав граждан намерена провести "exit-poll" совместно с американской организацией "ORACLE ADVSIORY Group".

Вопрос был вынесен на голосование и принято решение об аккредитации указанных организаций.

Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской организацией "ORACLE ADVSIORY Group" планирует провести "exit-poll" на 500 избирательных участках в 40 избирательных округах, Центр мониторинга общественного мнения - на 200 избирательных участках в 33 избирательных округах, ООО "Центр социологических исследований" - на 125 избирательных участках в 25 избирательных округах.

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