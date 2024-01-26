Сколько территории в Карабахе очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов?

Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана в 2023 году было заказано для очистки 5033,6 гектара земли.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил Trend начальник оперативного управления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Рахиб Гулиев.

По его словам, 22 процента заказанной территории разминированы, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 926 гектаров.

"Разминирование на освобожденных от оккупации территориях велось в Джебраильском, Физулинском, Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория в 926,6 гектара и передана министерству экологии и природных ресурсов. В этом году министерство экологии и природных ресурсов заказало для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию в 7033,8 гектара. Мы взяли на себя обязательство относительно разминирования этих территорий", - добавил он.

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