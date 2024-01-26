В связи с подготовкой к голосованию на выборах проводится вся необходимая работа

В связи с подготовкой к голосованию на президентских выборах, назначенных на 7 февраля, посольство Азербайджана в Российской Федерации проводит всю необходимую работу.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос сайта secki-2024.az сообщили в посольстве.

Отмечено, что в целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджана, проживающих за пределами страны, на президентских выборах в Азербайджане, посольство в Российской Федерации продолжает проводить соответствующие организационно-технические меры.

Были подготовлены и представлены в Центральную избирательную комиссию Азербайджана списки избирателей, достигших 18-летнего возраста.

В соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана голосование будет проходить в дипломатических представительствах и консульствах с числом состоящих на консульском учете избирателей более 50, и для оптимальной организации процесса в посольстве будут функционировать два избирательных участка.

Голосование на этих избирательных участках начнется в 08:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени) и завершится в 19:00 (20:00 по бакинскому времени).

"Процесс голосования будет проводиться в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и другими законодательными актами Азербайджанской Республики в этой области. Созданы все условия для проведения свободного, справедливого, демократического и прозрачного голосования", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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