Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Говоря о жителях небольшого городка Вальтроп, немцы называют их простыми и трудолюбивыми людьми. Представления об этом городе в немецкой провинции Северный Рейн-Вестфалия, похоже, решил перевернуть Франк Швабе, родившийся в Вальтропе 54 года назад.

Ф.Швабе - член Социал-демократической партии Германии - с 2005 года является главой фракции социал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Этот политик, получивший прозвище "Korrupte Seele" ("Продажная душа" в переводе с немецкого) прибегает ко всем средствам, чтобы укрепить свои позиции в ПАСЕ, а затем получить представительство в Европейском парламенте.

Активность в ПАСЕ в последние дни Франка Швабе, который выступает главным требователем на нератификацию полномочий делегации Азербайджана, не является его самостоятельной инициативой.

Выступая с резолюцией, которая была идеей фикс политических сил во Франции и Германии, Швабе просто выполнил политический заказ.

Однако он не намерен довольствоваться принятием резолюции, направленной на крайнее охлаждение отношений с Азербайджаном, имеющим исключительное значение с точки зрения геополитических, экономических и геостратегических интересов для Европейского Союза и Совета Европы на Южном Кавказе.

В преамбуле руководящих принципов, полученных Ф.Швабе, говорится, что Европа - это инспекция коммуникаций между ЕС и ОБСЕ, которые считаются двумя основными политическими структурами в Европе.

Это требование является следствием ослабления позиций Франции на европейском пространстве за последние четыре года, вывода на передний план Европейского парламента с ПАСЕ и, в конечном итоге, усиления возможностей официального Парижа по контролю над указанными структурами.

Именно по этой причине Ф.Швабе, не довольствуясь санкциями против азербайджанской делегации, включил в процесс ОБСЕ в качестве "цели".

В интервью азербайджанской службе BBC он сделал заявления, которые вызовут очень серьезный резонанс в Европейском Союзе.

"Наши докладчики по Азербайджану просились поехать в Баку, но им не разрешили въезд в страну. Есть и другие подобные примеры. Кроме того, организация не была приглашена для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля. Это обязательство каждой страны, все остальные страны относятся к нему с уважением. Но вместо нас Азербайджан пригласил ОБСЕ. Подобные вещи не зависят от желания Азербайджана. Официальный Баку не может решать, что он хочет видет на выборах одну организацию, а другую - нет. Мы должны были быть приглашены.

Теперь они знают, что получат серьезный критический отчет о выборах от Совета Европы, и надеются, что отчет ОБСЕ не будет столь критичным. Это означает, что мы не можем позволить играть в игры с демократическими ценностями и правилами, которые существуют в Европе и в нашей организации", - заявил Ф. Швабе.

Франк Швабе явно пытается создать конфликт между ПАСЕ и ОБСЕ с точки зрения разделения власти, а также определения механизмов их действия. В то же время он открыто заявляет, что ПАСЕ, которую он представляет, "более объективна, честна и реалистична" по сравнению с ОБСЕ.

Это вызов политическим конструкциям Европейского союза, обвинение ОБСЕ в коррупции, неполноценной деятельности и субъективном подходе без каких-либо оснований.

Если быть более точным, Ф.Швабе в целом указывает на то, что миссии ОБСЕ по мониторингу и наблюдению за выборами бессмысленны, поверхностны и не нужны.

Сказанное немецким депутатом в интервью BBC - если называть все своими именами - это унижение ОБСЕ, оскорбление ее руководства и спикеров.

Не довольствуясь и этим, Швабе обвинил Азербайджан в "ведении игры" против ОБСЕ.

"Я не рад поездке ОБСЕ в Азербайджан, потому что у нас есть соглашение, что мы не позволим какой-либо стране использовать нас друг против друга. То есть, либо нас зовут вместе, либо никто из нас не едет в эту страну. Я хочу этого от ОБСЕ. Да, ОБСЕ об этом знает, и в настоящее время мы ведем переговоры в данном направлении, но они находятся под давлением азербайджанской стороны. Они знают, что во время обсуждения будущего ОБСЕ в октябре этого года, будут нуждаться в поддержке всех стран, в том числе Азербайджана. В Азербайджане считают, что лучше пригласить ОБСЕ, а Совет Европы держать в стороне. Это невозможно, и мы не позволим этому случиться", - отметил Швабе.

Ожидания и желания Азербайджана от ОБСЕ, ПАСЕ, Европейского парламента, ЕС в целом просты, известны и прозрачны.

Официальный Баку требует от этих структур демократического, объективного, правдивого, беспристрастного, честного подхода, основанного на нормах и принципах международного права.

До сих пор ПАСЕ и Европарламент неоднократно принимали документы, содержащие предвзятый, субъективный, избирательный подход к международному праву и, что самое страшное, подменяли принципы, составляющие преамбулу закона, двойными стандартами.

Расизм, ксенофобия, исламофобия, тюркофобия, явная поддержка Армении и армян, слепое выдвижение параноидальных обвинений против Азербайджана ни в коем случае не могут считаться процедурами в плоскости партнерства или сотрудничества.

Из высказываний Франка Швабе ясно, что он считает любого политика, структуру или организацию, которые высказывают правдивые, основанные на фактах и объективные оценки в отношении Азербайджана, "захваченными, угнетенными" или "коррумпированными".

Синонимами слова "Азербайджан" в словаре этого политического лилипута являются слова, содержащие только негативные или противоправные деяния.

Однако, в отличие от таких политических микробов, как Швабе, руководство ЕС, НАТО и ОБСЕ, авторитетные эксперты и докладчики этих структур понимают суть проводимой Азербайджаном внутренней и внешней политики, стратегию и региональную тактику Баку. Они понимают, что от обеспечения энергетической безопасности Европейского Союза до реализации объективной политики в борьбе с международным терроризмом, против иррационального поведения государств, претендующих на геополитическую гегемонию, Азербайджан является не только сверхмощным элементом на Южном Кавказе, но и государством, способным влиять на процессы в Центральной и Передней Азии.

Франк Швабе создает образ политика, который этого не понимает, хотя обладает способностью анализировать ситуацию.

В противном случае он не охарактеризовал бы как несерьезный вопрос тот факт, что ПАСЕ не оказала ни малейшего влияния на Армению в годы армянской оккупации 20 процентов территорий Азербайджана, оставаясь совершенно равнодушным к судьбе сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

ПАСЕ, которая после 2001 года, когда Азербайджан стал членом Совета Европы, до 2020 года закрывала глаза на армянскую оккупацию, сепаратизм, массовые нарушения прав и свобод азербайджанцев со стороны Еревана, теперь намерена защитить их права, утверждая, что якобы существует давление на карабахских армян.

"Это было ясно всем. Но мы не являемся организацией, занимающейся территориальными конфликтами: существуют другие организации, занимающиеся этими вопросами", - подобным абсурдным заявлением, Франк Швабе уклонился от вопроса об этом.

Азербайджан хотел, чтобы ПАСЕ сыграла реальную, практическую роль не в урегулировании территориального конфликта, а в прекращении зверского нарушения Арменией и карабахскими армянами прав сотен тысяч азербайджанцев.

Этого не произошло, потому что ПАСЕ была и остается заинтересованной в реализации меркантильных планов, а не прав человека.

Что касается попыток Франка Швабе, занимающего явно враждебную позицию по отношению к Азербайджану, создать интригу и противостояние между ПАСЕ и ОБСЕ, мы надеемся, что соответствующие структуры Европейского союза попытаются понять цель этих антигигиенических игр.

Потому что на этот раз именно ОБСЕ стала мишенью среди руин европейского механизма политического сотрудничества и коммуникаций.