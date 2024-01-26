МИД РФ о готовности содействовать передаче Арменией Азербайджану минных карт

Россия готова продолжать усилия, которые ведут к достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва стать партнером в передаче Арменией Азербайджану минных карт.

"Мы всегда уделяли повышенное внимание гуманитарным вопросам армяно-азербайджанского урегулирования", - сказала она, добавив, что Россия оказывала активное содействие поиску пропавших без вести, передаче карт минных полей.

Напомним, что СНБ Армении сообщила о выявлении 8 новых формуляров с информацией о минных полях в Карабахе, которые в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам.

Отмечалось, что копии Ереван передаст международным партнерам.

В МИД Азербайджана, в свою очередь, сказали, что официальный Баку ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий.

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