В связи с президентскими выборами аккредитованы 512 международных наблюдателей

До сегодняшнего дня аккредитацию в связи с внеочередными президентскими выборами прошли 19 международных организаций и 512 международных наблюдателей, представляющих 70 стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании структуры.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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