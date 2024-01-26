https://news.day.az/politics/1632427.html В связи с президентскими выборами аккредитованы 512 международных наблюдателей - Мазахир Панахов
В связи с президентскими выборами аккредитованы 512 международных наблюдателей - Мазахир Панахов
До сегодняшнего дня аккредитацию в связи с внеочередными президентскими выборами прошли 19 международных организаций и 512 международных наблюдателей, представляющих 70 стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании структуры.
Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
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