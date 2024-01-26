Захарова раскритиковала главу МИД Армении за антироссийские заявления

И содержание, и тональность итоговой пресс-конференции главы МИД Армении Арарата Мирзояна не могут не вызывать сожаления.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Вместо того, чтобы сделать объективные выводы, и в частности, выводы из собственных ошибок и просчетов, предпринята очередная попытка возложить всю ответственность на Россию. Это не имеет под собой никаких оснований, потому что это ошибки не наши. Это ошибки, к сожалению, официального Еревана. Все это относится и применительно к отношениям с нашей стороной, так и в контексте армяно-азербайджанской нормализации. Почти в каждой части этих заявлений можно наткнуться на искажение, передергивание фактов", - сказала она.

Захарова отметила, что интерпретация Мирзояном событий вокруг обращения Еревана к России и ОДКБ в сентябре 2022 года также не соответствует действительности. Если бы армянская сторона не "замотала" вопрос, миссия ОДКБ успешно функционировала бы на земле в Армении, но вместо этого позвали наблюдателей из ЕС, заявила она.

По ее словам, главной задачей миссии ЕС является сбор разведывательной информации.

Напомним, что в ходе состоявшейся несколько дней назад пресс-конференции Мирзоян призвал российскую сторону "правильно пересказывать хронологию событий, а также представлять причинно-следственную связь, а не обвинять Армению в том, в чем она не виновата".

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