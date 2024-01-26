Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поблагодарил Мевлюта Чавушоглу и Фахреттина Алтуна за поддержку Азербайджана, сообщает Day.Az.

"Уважаемый Мевлют Чавушоглу, благодарю вас за твердую и однозначную позицию, выраженную касательно несправедливости в ПАСЕ в отношении Азербайджана. Вы всегда были с Азербайджаном! Надеюсь вскоре увидеть вас в нашей стране" - говорится в публикации на странице в социальной сети помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В другом посте Хикмет Гаджиев выразил благодарность заведующему отделом коммуникаций Администрации Президента Турции Фахреттину Алтуну.

"Дорогой брат, благодарю за постоянную поддержку Азербайджана. Вы всегда были с Азербайджаном", - говорится в публикации.

Отметим, что Мевлют Чавушоглу и Фахреттин Алтун продемонстрировали твердую и однозначную позицию по поводу несправедливости к Азербайджану в ПАСЕ, заявив, что решение ПАСЕ против Азербайджана является необъективным и неконструктивным.

Мевлют Чавушоглу написал: "Мне очень жаль, что ПАСЕ не утвердила полномочия членов азербайджанской делегации. Это действительно серьезный удар по репутации ПАСЕ. Я надеюсь, что это решение, которое не способствует сотрудничеству и диалогу на базе основополагающих принципов Совета Европы и не служит миру и стабильности в регионе, будет отменено. ПАСЕ должна исправить эту ошибку как можно скорее".

Фахреттин Алтун подчеркнул в своем аккаунте в социальной сети, что Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана с дезинформацией. Он отметил, что работает в координации с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым: "Для нас это очень важный и принципиальный вопрос - донести справедливую позицию Азербайджана до мира как дружественной и братской страны, и разоблачить распространяемую ложную информацию".

Он подчеркнул, что и Азербайджан, и Турция сегодня подвергаются кампаниям по дезинформации и клевете на различных платформах.

"Мы продолжим вместе бороться против этой дезинформации", - добавил Фахреттин Алтун.

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