https://news.day.az/politics/1632507.html МИД распространил заявление в связи с первой годовщиной теракта, совершенного в посольстве Азербайджана в Иране
МИД распространил заявление в связи с первой годовщиной теракта, совершенного в посольстве Азербайджана в Иране
Сегодня исполняется год со дня террористической атаки на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. В связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление.
Как сообщает в субботу Day.Az, в заявлении, в частности, сообщается, что в результате теракта один сотрудник посольства погиб, а двое других сотрудников получили тяжелые ранения различной степени тяжести.
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