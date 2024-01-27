МИД распространил заявление в связи с первой годовщиной теракта, совершенного в посольстве Азербайджана в Иране

Сегодня исполняется год со дня террористической атаки на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. В связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление.

Как сообщает в субботу Day.Az, в заявлении, в частности, сообщается, что в результате теракта один сотрудник посольства погиб, а двое других сотрудников получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

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