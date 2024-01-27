Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) касательно Азербайджана привело к тому, что отношения страны и Европейского союза находятся на грани разрыва.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил Trend политический эксперт Тураб Рзаев.

Он отметил, что принятое против Азербайджана решение не столь приятное.

"Тем не менее решения ПАСЕ не имеют особого значения. Решения этого органа носят скорее рекомендательный, консультативный характер. ПАСЕ не является исполнительным и законодательным механизмом Европейского союза. ПАСЕ напоминает элитный клуб на Западе, где часто собираются бывшие государственные деятели и другие лица, чтобы обсудить что-то. Но это очень серьезный шаг, если рассматривать события последних лет в комплексе. Отношения Азербайджана и Европейского союза находятся на грани разрыва", - добавил он.

По словам эксперта, параллельно Совет Европы сделал заявление о том, что якобы Азербайджан хочет оккупировать территорию Армении.

"Это дает основание говорить о том, что ЕС как бы запустил этот процесс в качестве механизма всеобщего давления на Азербайджан. Главная опасность заключается в том, что Франция призывает другие европейские страны присоединиться к вопросам санкций, которые она предлагает против нашей страны. Все происходящее в последние дни похоже на тотальное давление Запада на Азербайджан.

Почему Европейского союз оказывает давление на нашу страну? Есть два нюанса. Во-первых, Европа выступает за скорый мир между Азербайджаном и Арменией. Они хотят, чтобы мирный договор был подписан в ближайшее время и Азербайджан пошел на компромиссы в ряде договоров, чтобы в результате этого они смогли закрепиться на Южном Кавказе. Второй нюанс - Запад хочет, чтобы Азербайджан отошел от России, прекратил отношения с Ираном и стал ближе к Западу", - отметил он.

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