Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в лидера региона, создав новую реальность.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend польский политолог, кандидат политических наук Якуб Корейба.

"Последние 20 лет истории Азербайджана - это период, когда Президент Ильхам Алиев смог создать собственную стратегию и реализовать ее. Самые главные проблемы современных стран, в том числе стран Евросоюза - это отсутствие лидеров, отсутствие политиков, которые хотят брать на себя ответственность", - сказал Корейба.

Он отметил, что у Азербайджана есть лидер, который выполняет свои обещания.

"И в контексте достижений последних 20 лет можно говорить не только об экономических, но и политических, стратегических и военных достижениях. Это все подтверждается статистикой, данными. Самое главное, на мой взгляд, это то, как изменилась жизнь людей, то, как изменилась азербайджанская действительность. Потому что государство и все его институты существуют для того, чтобы люди жили лучше. Азербайджан прошел огромный путь развития за эти годы, сегодня Азербайджан - совершенно другая страна, здесь уже другой уровень жизни. Сегодня Азербайджан - это страна, осуществлявшая за последние 20 лет очень амбициозную политическую, экономическую и стратегическую повестку. Это страна, которая и далее не сбавляет темпы, ставит перед собой новые цели и полна решимости осуществлять их. Это было бы невозможно без сильного и целеустремленного лидера. Высокое качество лидерства в Азербайджане - это то, что на сегодняшний день отличает Азербайджан от других стран. И это то, чего не хватает как на постсоветском пространстве, так и в Европе", - сказал Корейба.

Политолог отметил, что одно из главных достижений Азербайджана за последние 20 лет - это восстановление территориальной целостности.

"Ряд стран постсоветского пространства так и не смогли укрепить, закрепить, защитить свой суверенитет. А Азербайджан сам смог восстановить территориальную целостность, чем доказал свою состоятельность как независимой, суверенной страны. За последние 20 лет Азербайджан прочно вписался в международный пейзаж, в систему международных отношений. Сегодня ни у кого нет сомнений, что Азербайджан - это сильная, современная, независимая страна, которая контролирует свою территорию. Кроме того, Азербайджан не стал инструментом борьбы между державами или отдельными группами интересов, а это является огромным достижением Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Корейба подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев не только смог восстановить территориальную целостность страны, но сделал это мастерски со стратегической и дипломатической точек зрения, избежав конфликта с большими державами и сохранив хорошие отношения со всеми основными международными партнерами.

"Это требовало гигантской стратегической выдержки, чтобы выбрать нужный момент для нужных действий, а также понимания логики работы современных международных отношений. Сегодня Азербайджан - это страна, которая выстраивает конструктивные отношения со всеми своими международными партнерами. Азербайджан создал в регионе новую реальность, где у Армении нет выбора, кроме конструктивного сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан выстраивает свои международные отношения таким образом, чтобы каждому из партнеров продемонстрировать свою готовность к реализации позитивной повестки. Именно позитивной повестки. Баку не акцентируется на конфликтах, противоречиях, возможных спорах. Баку акцентируется на позитивном потенциале. Это очень редкое качество в современном мире. Азербайджан всегда открыт для своих партнеров, всегда предлагает выгодные каждой стороне инициативы и минимизирует противоречия. Это очень ценное качество. Особенно для страны, которая находится в столь стратегически важном регионе мира", - сказал Корейба.

Польский политолог отметил, что Азербайджан ведет себя как страна-лидер, страна, на которую можно полагаться.

"И даже в отношении Армении, которая причинила азербайджанскому народу много бед, совершала преступления, Азербайджан ведет себя максимально конструктивно. Если бы в Азербайджане думали по-другому, сосредотачивались на другом сценарии, Армения могла бы прекратить свое существование. Даже в этом плане, в отношении столь проблемного, как Армения партнера, мы видим конструктивное, устремленное в будущее предложение Азербайджана, предложение решить проблемы и стать региональными партнерами. Это уникальная в современном мире позиция, которая выгодно отличает Азербайджан от других стран", - сказал Корейба.

По его словам, на международной арене Азербайджан является ключевым партнером основных игроков - США, Евросоюза, России, Китая.

"Именно такие страны, как Азербайджан, доказавшие наличие своей независимой суверенной повестки, которую они будут отстаивать, и имеющие ответственный конструктивный подход к партнерам, становятся лидерами своих регионов. И Евросоюз, и Китай, и Россия, и США смотрят на Азербайджан как на лидера Южного Кавказа. Конечно, некоторые страны, в том числе страны Евросоюза, демонстрируют предвзятый подход к Азербайджану. Объяснением этому является столкновение интересов. Одни страны пытаются что-то сделать, заработать, реализовать за счет других стран. Такие страны есть в том числе в Евросоюзе. Попытки принудить Азербайджан к чему-то, разговаривать с Азербайджаном на ультимативном языке существуют, но они обречены на провал. Азербайджанское государство, его институты, его армия реализуют волю своего народа. Азербайджан всегда готов к сотрудничеству со странами, которые уважают его суверенитет, его независимость. Потому что суверенитет Азербайджана это вопрос, который не подлежит никаким переговорам, никаким дискуссиям", - сказал польский политолог.

Корейба подчеркнул, что суверенный, независимый, сильный Азербайджан, который реализует свою повестку - это залог мира, стабильности, развития, благополучия не только Южного Кавказа, но и сопредельных регионов, а также сохранения мира в Евразии в целом.

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