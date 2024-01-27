Джейхун Байрамов посетил могилу шехида Орхана Аскерова, погибшего в Иране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил могилу шехида Орхана Аскерова, погибшего во время теракта в посольстве Азербайджана в Исламской Республике Иран в прошлом году, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

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