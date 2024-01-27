https://news.day.az/politics/1632584.html Джейхун Байрамов посетил могилу шехида Орхана Аскерова, погибшего в Иране - ФОТО
Джейхун Байрамов посетил могилу шехида Орхана Аскерова, погибшего в Иране - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил могилу шехида Орхана Аскерова, погибшего во время теракта в посольстве Азербайджана в Исламской Республике Иран в прошлом году, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
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