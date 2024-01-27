Ереван заявил о готовности сотрудничать с Баку в выяснении судьбы лиц, пропавших без вести

Ереван готов сотрудничать с Азербайджаном в выяснении судьбы лиц, считающихся пропавшими без вести.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении Межведомственной комиссии Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших лиц.

"Армения неоднократно, в том числе на высоком и высшем уровне, заявляла, что готова сотрудничать с Азербайджаном с целью выяснения судьбы лиц, которые числятся без вести пропавшими", - отмечается в заявлении.

Отметим, что в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан 3 890 человек зарегистрированы как лица, пропавшие без вести в Первой Карабахской войне. Из них 3 171 человек - это военные, 719 - гражданские лица (71 - несовершеннолетние, 267 - женщины).

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 10 массовых захоронений. Опознано 15 останков, найденных в братских могилах.

Азербайджан ранее заявил о готовности создать совместный с армянской стороной механизм по поиску пропавших без вести лиц.

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