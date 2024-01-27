https://news.day.az/politics/1632595.html Основная причина такой предвзятости ПАСЕ связана с восстановлением суверенитета Азербайджана - Джейхун Байрамов
Основная причина такой предвзятости ПАСЕ связана с восстановлением суверенитета Азербайджана - Джейхун Байрамов
Полностью согласен с тем, что основная причина такого предвзятого поведения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) связана с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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