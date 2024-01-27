Основная причина такой предвзятости ПАСЕ связана с восстановлением суверенитета Азербайджана

Полностью согласен с тем, что основная причина такого предвзятого поведения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) связана с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!