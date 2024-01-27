Армения предоставила очередной пакет по мирному договору

В начале января мы получили очередной пакет по мирному договору с Арменией.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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