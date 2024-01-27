https://news.day.az/politics/1632597.html Армения предоставила очередной пакет по мирному договору
Армения предоставила очередной пакет по мирному договору
В начале января мы получили очередной пакет по мирному договору с Арменией.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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