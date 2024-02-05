Тактические учения азербайджанского спецназа

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики, с частями и подразделениями Сил специального назначения проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В ходе тактико-специальных учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические передислокации в высокогорье в условиях суровых морозов.

Были выполнены задачи по прорыву обороны условного противника, захвату опорного пункта, оказанию первой медицинской помощи и безопасной эвакуации раненых с поля боя.

Задачи, поставленные на учениях, проводимых в целях повышения знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, ведению боевых действий и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!