В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства в социальной сети X.

"В связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля 2024 года, в посольстве Азербайджана созданы избирательные участки №46 и №47 Ясамальского третьего избирательного округа №17", - говорится в публикации посольства.

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