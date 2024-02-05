https://news.day.az/politics/1634695.html В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки - ФОТО
В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки - ФОТО
В посольстве Азербайджана в Турции созданы избирательные участки.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства в социальной сети X.
"В связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля 2024 года, в посольстве Азербайджана созданы избирательные участки №46 и №47 Ясамальского третьего избирательного округа №17", - говорится в публикации посольства.
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