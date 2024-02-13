Азербайджанский народ сделал свой выбор – он выбрал лидера, который умеет держать слово

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Внеочередные выборы Президента Азербайджана оказались индикатором действующей конъюнктуры, процессов, происходящих не только внутри страны, но и вокруг нее.

Для многих решение о внеочередных выборах было неожиданностью, многие пытались увидеть за ним какие-то скрытые смыслы. Однако все было предельно ясно. Если отмести конспирологию и домыслы, то можно было увидеть, что за инициативой Ильхама Алиева стоит глубинный мотив.

За 20 лет страной был осуществлен большой прорыв, были выполнены все поставленные стратегические задачи, и коренным образом изменилась ситуация в регионе. Наибольшая нагрузка в этих изменениях выпала на азербайджанский народ, на Азербайджан, на его умение перестраиваться, менять социально-политическую палитру, покончить со стагнацией, оставшейся в наследство от советского строя. Азербайджан не только изменился сам, но и изменил положение вещей на Южном Кавказе и принял на себя огромную нагрузку по интеграции региона в международную систему координат.

Невозможно было не видеть, насколько инновативными оказались действия азербайджанского лидера. Надо было постараться, чтобы не замечать этого.

Что касается выборов, то они как бы подвели черту под двадцатилетним периодом, обозначили переход страны в качественно новое состояние. Очевидно, что должны последовать новые изменения, реформы в экономической, политической и прочих сферах. Восстановление территориальной целостности страны сыграло решающую роль, и глава государства, как сильный и уверенный в себе политик, принял решение обнулить "табло", на котором отображены достижения страны, открыть новый этап в современной истории страны.

Конкуренты действующего Президента, однозначно, уступали ему по всем позициям, но это не устраивает самого лидера, который, несомненно, хочет, чтобы вокруг него были успешные, креативно мыслящие политические деятели нового времени. Уверенный в себе лидер старается завлечь в орбиту эффективного самовыражения других, своим примером показывает им, что нужно всегда смотреть вперед, действовать сообразно меняющимся обстоятельствам.

Азербайджан - это страна, которая поставила и перед соседними странами, и перед мировым сообществом задачу действовать активно на основе международного права и тех национальных парадигм, которые вырабатывались не одно десятилетие. Для Азербайджана изначально имел значение фактор Гейдара Алиева, и сегодняшняя страна это есть результат работы, начатой еще общенациональным лидером. Я бы сказал, что в стране сложилась насыщенная деловая атмосфера для политиков, особенно новой формации, чтобы они не топтались на месте, а могли бы работать в соответствии с требованиями нового времени. Ильхам Алиев внес в эти процессы свою лепту, и другим политикам следует подтягиваться под заданные им стандарты.

Можно сказать, что Президент Ильхам Алиев одержим идеей нового взлета Азербайджана. Задачи, поставленные на предыдущие двадцать лет, выполнены, и глава государства инициативой о внеочередных выборах как бы обозначил новый старт. Говоря современным языком, Ильхам Алиев дал команду рестарта для всей страны, которая переходит в изменившихся реалиях в новые измерения.

Что касается реакции граждан страны на внеочередные выборы Президента, то она не должна никого удивлять. Азербайджанский народ безапелляционно, однозначно, всей душой голосует за человека, который выполнил все свои обещания. Он поднял экономику, он создал сильную армию, он возглавил поход против агрессора и добился максимального результата. Обойти Ильхама Алиева в политической гонке ни внутренним, ни внешним силам не под силу. Он оказался слишком гибким, мудрым и дальновидным политиком, и врядли кто-то в состоянии повторить его достижения.

С другой стороны, мы видим, что единодушие выбора азербайджанского народа никак не могут принять некоторые силы за пределами страны. Посмотрите, столько ими было озвучено замечаний, больше звучащих в демагогической тональности. Например, они негодуют по поводу отсутствия кандидатов-женщин, почему не было конкурентной борьбы, почему не было того-то и того-то. Ну что сказать... Когда нет нарушений, очень "умные" судьи и арбитры начинают их выдумывать. Именно этим занимаются сейчас наблюдатели от ОБСЕ. Причем, они сами себе противоречат и, самое главное, ставят нам в вину то, что, по идее, должно быть вне критики. Налицо уникальное единство народа, его лидера, армии и даже политических сил. Все эти компоненты находятся у нас на единой волне. Ведь что такое государство? Это дом для народа, где присутствует его позиция, его повестка, традиции. И неудивительно, что сразу после окончания голосования 7 февраля люди высыпались на улицы с флагами и отмечали победу Ильхама Алиева. В стране, где народ поддерживает своего лидера, так обычно и бывает. Это было выражением уважения народа к лидеру, с которым граждане связывают свое будущее, это был знак благодарности Президенту за четко выполненные обещания.

Выборы 7 февраля стали проверкой для нашего общества, еще одной возможностью прощупать скрепы безопасности и удостовериться в новых возможностях самовыражения. На мой взгляд, коллективный портрет азербайджанского народа оказался очень колоритным, насыщенным, идеально выписанным. Не придерешься. Если кому-то взбрело в голову поставить под сомнение очень взвешенные подходы официального Баку касательно проведения внеочередных выборов, то они опростоволосились.

Эти круги и страны выставили себя не в лучшем свете. Там, где нет повода для объективной критики, в ход пускаются последние средства - ирония и сарказм. Попытки навязать азербайджанскому народу свои взгляды и подходы, это совершенно неблагодарное и бесполезное дело. Поэтому наши недруги и потерпели поражение.

Пусть уж Запад занимается собственными проблемами. У той же Франции или Штатов их полно. И это очень серьезные проблемы, которые власти этих стран стараются не замечать. Пусть займутся ими, а не вмешиваются во внутренние дела Азербайджана, и не пытаются нас поучать. Мы сами найдем свой путь, чтобы двигаться вперед, обеспечить свою безопасность и нейтрализовать все угрозы.

Народ Азербайджана сказал свое твердое "да" своему будущему, своему лидеру, который умеет работать, умеет вести за собой граждан, достигать поставленных целей и держать слово.