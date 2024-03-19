Кремль следит за активностью НАТО на Южном Кавказе

Кремле заявили, что внимательно следят за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе, но намерены развивать свои двусторонние отношения с государствами региона, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать турне по закавказским странам генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона", - ответил Песков.

"Попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности и предсказуемости ситуации на Кавказе", - сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, "эти контакты - суверенное право кавказских государств".

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