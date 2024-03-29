Посол ЕС в Армении не повелся на истерию армян

Автор: Байрам Эльшадов

В Армении установился миф о том, что Азербайджан готовит "нападение", и оно случится в любой момент. Если взглянуть на то, как армянские журналисты развивают эту тему, можно заметить, что вопрос о "надвигающемся нападении" является одним из самых популярных. Сомнительная честь отвечать на такой вопрос выпала и на долю посла ЕС в Армении Василиса Марагоса. Сразу скажем, что посол ЕС не поддался на провокацию армянских журналистов и дипломатично уклонился от ответа на вопрос. Но это натолкнуло на мысль о том, что никто не рассматривал причины, по которым "нападение" является не больше, чем выдумкой.

Необходимо отметить, что миф, который сложился, с подачи армянских пропагандистов, журналистов и политиков перекинулся и на западные страны. И некоторые политики в западных странах используют эти нарративы для продвижения своих политических целей. Что, конечно же, не делает миф более правдивым.

В контексте причин, на основании которых нарратив о "нападении" является фейком, главным является то, что Азербайджан и Армения продолжают переговоры. Переговоры не простые, затяжные, но которые обещают принести мир в регион. Несмотря на сложности, дискуссии между Баку и Ереваном дали определенный результат. К примеру, Армения выразила поддержку проведению COP29 в Азербайджане. Также Баку и Ереван провели обмен военнослужащими в декабре. Эти два маленьких достижения указывают на то, что есть небольшой, но все же прогресс. И то "нападение", о котором постоянно говорят армянские и проармянские журналисты, блогеры и политики с сомнительной репутацией, подорвет достигнутый прогресс между Азербайджаном и Арменией.

Еще одной причиной является то, что мифическое "нападение" не соответствует интересам Азербайджана. Логика этого аргумента весьма проста. В то время как Баку продолжает инвестировать в восстановление освобожденных территорий, начало боевых действий создаст риски для инвестиций Азербайджана. А одним из важнейших правил бизнеса является защита своих инвестиций. Также воинственное поведение создаст угрозу для азербайджанцев, возвращающихся на свои родные земли. Согласитесь, что ни одна страна не пойдет на столь иррациональное поведение, учитывая что это поставит под угрозу жизни соотечественников.

Также необходимо отметить, что "нападение", которое всюду мерещится армянам, не имеет смысла для Баку. Для Азербайджана важнейшей проблемой внешней политики являлось восстановление полного суверенитета над своей территорией. И эту цель удалось реализовать. И если говорить о войне, о внешней политике и об их взаимной связи, то необходимо подчеркнуть, что ключевой целью боевых действий является достижение внешнеполитических целей. А если так, то это лишено смысла, так как Азербайджан уже решил свою главную задачу.

Если обратить внимание на историю конфликта, с самого начала и до сегодняшнего дня, то можно заметить, что Баку всегда руководствовался и апеллировал к международному праву. И если Азербайджан действительно планирует то, в чем его несправедливо обвиняет Армения, то это лишит позицию Баку последовательности.

В целом, "нападение", о котором так переживает армянская сторона, является нереалистичным. Причиной этому является в целом созвездие экономических и геополитических причин. Очевидно, что распространяя заведомо ложный нарратив о нападении, в Армении надеются извлечь политические дивиденды и эта риторика регулируется из единого центра. Однако, весьма позитивным фактом является то, что посол ЕС в Армении не поддался на массовую истерию армянских политиков и журналистов, что показывает то, что есть дипломаты, трезво оценивающие ситуацию на Южном Кавказе.