Обнаглевший французский МИД и неприятный сюрприз для Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокационных заявлениях главы МИД Франции в отношении Азербайджана

Day.Az представляет публикацию:

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на голубом, без преувеличения, глазу принялся снова защищать Армению путем нападок на Азербайджан.

В свое короткое выступление Сежурне умудрился прокукарекать буквально все тезисы армянской пропаганды: он обвинил Азербайджан в агрессии, высказал обеспокоенность судьбой многострадального армянского народа, даже назвал Армению - внимание! - единственной страной в регионе, которая действительно хочет мира!

Ну и под конец Сежурне, расписавшись в собственной профнепригодности, и вовсе сравнил ситуацию в регионе с отношениями РФ и Украины. Азербайджан в логике француза - естественно, Россия.

Объяснил бы кто-нибудь этому французскому дурачку две простые истины:

Во-первых, если этот спич Сежурне - попытка надавить на Азербайджан, то Азербайджану плевать. Ни риторика, ни политика страны в отношении Армении не изменятся, что бы там ни говорил ни один французский министр.

Во-вторых, если Сежурне поручили огрызаться на Баку из-за продолжающихся протестов в заморских территориях Франции и поддержки, которую местные активисты высказывают Азербайджану - то выйди, и прямо скажи: "Да, мы мним себя глобальной державой, но вот эта небольшая страна бьет по нашей внешней политике так, что обидно до слез". Уверен, все поймут.

Ну и наконец, самое важное. Как верно отметил МИД Азербайджана в своем комментарии к словам Сежурне, Париж 30 лет прикрывал армянскую агрессию. За "обеспокоенностью" и призывами ко всему мирному, доброму и вечному скрывался откровенный цинизм и французские интересы, которые не имели ни малейшего отношения ни к Азербайджану, ни к Армении.

Так происходит и в этот раз. В Баку это прекрасно понимают. А вот Ереван до сих пор верит разного рода Стефанам и Эмманюэлям. И похоже, армян ждет как минимум один неприятный сюрприз.