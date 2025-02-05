Ярмарка «Из села в город» пройдет в Баку в эти дни

ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства 8-9 февраля организует в Баку ярмарку "Из села в город".

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства, в ярмарке ожидается участие более 50 фермеров из 20 регионов.

Качество предложенной продукции будет контролировать Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане, у которых возникнет вопрос, связанный с качеством продукции, могут воспользоваться услугами функционирующей на ярмарке Передвижной пищевой лаборатории.

Ярмарка будет организована с 9:00 до 19:00 на улице Фатали хана Хойского, 5 (выход со станции метро "Гянджлик").