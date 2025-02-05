В Ярдымлы изъята крупная партия наркотических средств - ФОТО
В ходе операции в Ярдымлы разоблачены лица, пытавшиеся организовать в Баку сбыт большой партии наркотических средств и психотропных веществ, ввезенных в страну контрабандным путем.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Ленкоранской региональной группы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Ярдымлинского района, были задержаны 39-летний Эльвин Новрузов и ранее судимый 36-летний Аловсат Мустафаев.
У них было обнаружено в общей сложности 20 килограммов героина, марихуаны и метамфетамина, которые они получили от гражданина Ирана, личность которого устанавливается.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре