В Ярдымлы изъята крупная партия наркотических средств

В ходе операции в Ярдымлы разоблачены лица, пытавшиеся организовать в Баку сбыт большой партии наркотических средств и психотропных веществ, ввезенных в страну контрабандным путем.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Ленкоранской региональной группы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Ярдымлинского района, были задержаны 39-летний Эльвин Новрузов и ранее судимый 36-летний Аловсат Мустафаев.

У них было обнаружено в общей сложности 20 килограммов героина, марихуаны и метамфетамина, которые они получили от гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.