Разрушенные кладбища в Карабахе: армяне подняли вопрос, который их же уличает

Автор: Лейла Таривердиева

После Второй карабахской войны, правда об армянской оккупации полностью вышла на свет, со всеми ее шокирующими подробностями. О человеконенавистнических принципах, на которых построена армянская государственность и армянская национальная идея, давно и хорошо известно. Но в мире не хотели верить, что "наихристианнейшая" нация способна на такое далекое от христианских ценностей поведение.

Оккупированные территории были недоступны для сбора фактов. После освобождения все, что пытались скрывать оккупанты, стало явным Фактов беспрецедентного вандализма, кощунств, культурного геноцида масса. Агрессор не только не оставил камня на камне от населенных пунктов и памятников культуры и истории, но также надругался над могилами и святилищами.

Есть темы, которые армянской стороне лучше не поднимать - себе дороже. О разрушениях армянами азербайджанских кладбищ на прежде оккупированных территориях и на "очищенных" от азербайджанцев землях Армении, много сказано. Сегодня мы решили напомнить об этом еще раз, потому что в соцсетях армянскими блогерами разгоняется ролик об "осквернении военного пантеона" в Ханкенди. Речь идет о могилах оккупантов, которые соплеменники не стали перевозить в Армению. И не собираются, по-видимому, этого делать. Несомненно, армянская сторона прекрасно понимала, что никакие "военные пантеоны" на территориях Азербайджана после их освобождения сохранены не будут. Это не означает, что все они будут немедленно пущены под бульдозер, но подобные захоронения, как и памятники захватчикам, на наших землях не могут быть сохранены. И армянской стороне следовало самой задуматься о вывозе тел своих "героев". Элементарная общечеловеческая логика должна была подсказать это. Но армянская логика подсказала ничего не менять. Зачем? Чтобы иметь поводы для истерик и обвинений в адрес Баку.

Все просто: если армянскую сторону так волнует судьба "военных пантеонов", фейки решить вопрос не помогут. Она может обратиться к Азербайджану за разрешением забрать тела. Никто соседям в этом не откажет. Даже помогут доставить до границы. Пусть устраивают себе "геройские" захоронения на территории Армении и поклоняются кому хотят. А на территории Азербайджана никаких пантеонов оккупантов не останется. И не нужно бросаться аргументами, что где-то там до сих пор существуют кладбища солдат вермахта. Много чего в нашей ситуации по-другому. Во-первых, погибшие немецкие солдаты не считались нигде героями, даже на своей родине. Во-вторых, немецкие войска сами не разрушали кладбищ. В-третьих, в Германии тоже сохраняют захоронения советских солдат. И в-четвертых, нацистская Германия ответила за содеянное, а нацистская Армения - нет.

А что мы имеем в нашем случае? Армянскую армию до сих пор никто вслух, открыто, с международной трибуны не назвал оккупационной, и армяне спокойно возвышают каждого, кто пришел на азербайджанскую землю с оружием и был ликвидирован. Как свидетельствует история, немцы не разрушали кладбищ. Даже гитлеровцы не дошли до тех извращений, которые демонстрировали армянские оккупанты. Нждеизм опустил армянство на самое дно. Далее - в Армении нет захоронений азербайджанских солдат, потому что Азербайджан никогда не вел войну на территории этой страны. Кроме того, Азербайджан всегда добивался возвращения тел своих воинов, погибавших в годы оккупации при армянских провокациях на линии соприкосновения.

Но в Армении до конфликта было много гражданских азербайджанских кладбищ, в том числе очень старых. Противник мог бы заговаривать о захоронениях оккупантов в Ханкенди или Гадруге, если бы азербайджанские кладбища в Армении не были разрушены. Разрушали оккупанты и захоронения в оккупированных Арменией районах. Очень странно слышать обвинения в бесчеловечности от стороны, которая сама не знает, что такое человечность.

И, наконец, Армения все еще остается безнаказанной. Мы говорим о международных мерах против Еревана за тридцатилетнюю оккупацию, этнические чистки, геноцид и масштабный вандализм. Она не осуждена на международном уровне даже на словах, хотя ее деяния подлежат трибуналу. Это означает, что Азербайджан оставляет за собой право принимать решения.

Несколько лет назад армянский блогер Роман Багдасарян шокировал соплеменников правдой о разграблении армянами могил и культурного наследия в годы оккупации. Багдасарян заявил в распространенном им видеоролике, что 70 процентов надгробных камней в 7 районах вокруг бывшей НКАО, отсутствуют. Мародеры делали бизнес на надгробных плитах.

Продолжалось это и после войны, в зоне ответственности российских миротворцев. Армяне глумились над еще сохранившимися азербайджанскими могилами и выставлялись эти кадры в соцсети, демонстрируя, что им и после войны все можно.

В 2008 году российский блогер побывал в тогда еще оккупированном Агдаме. На видео, размещенном им в соцсетях, помимо прочего было запечатлено старинное азербайджанское кладбище Гарагачи. Эти съемки стали документальным свидетельством армянского вандализма. Но если посмотреть послевоенные кадры с того же места, можно увидеть, что за прошедшие после визита российского блогера годы разрушений стало еще больше. От одного из самых старых кладбищ региона не осталось почти ничего.

Таким агдамское кладбище увидел российский блогер в 2008 году (вверху), таким оно стало за 12 лет (внизу)

Отметим, что кладбище Гарагачи расположено в 5 километрах южнее Агдама. Его размеры велики - до 3 километров в длину и до 2 в ширину. Согласно археологическим данным, кладбищу три тысячи лет. Самое старое из дошедших до наших дней, точнее, имевшихся до армянской оккупации, надгробий датируется 1174 годом. За годы оккупации армянами были разрушены и могилы, и четыре располагавшихся на кладбище мавзолея.

Оккупанты действительно творили страшные вещи, на первый взгляд неподвластные пониманию и логике. Трудно понять людей (если это вообще люди), которые роются в могилах в поисках золотых коронок, разбрасывают останки или зачем-то воруют кости. Почему армянские националисты с такой последовательностью уничтожали азербайджанские кладбища в Армении и на оккупированных прежде территориях? Оказывается, ответ на этот вопрос существует. И содержится он в письме, которое в 2011 году написала Президенту Азербайджана некая 13-летняя Аделина Авагимян из Карабаха. Точнее, от ее имени написали взрослые дяденьки, желающие растрогать публику. В письме есть такие строки: "Я слышала от своего дедушки, что до войны, даже 50 или 100 лет назад, когда здесь были азербайджанцы, в случае смерти их вывозили из Карабаха и хоронили на их настоящей родине, потому что знали, что это не их родина, не их земля. Поэтому здесь почти нет азербайджанских кладбищ".

Может возникнуть вопрос, почему азербайджанцы хоронили своих мертвых за пределами Карабаха. Ответить на него очень просто. После переселения царской Россией армян в Азербайджан, пришельцам были предоставлены безграничные права. Коренному населению были созданы условия, которые вынуждали их хоронить родных и близких за пределами Карабаха, чтобы спасти от вандализма пришлых армян, которым азербайджанские кладбища мешали в осуществлении экспансионистских целей. В дальнейшем армянская сторона интерпретировала это в выгодном ей свете.

Сегодня все встало на свои места. В Карабах вернулись истинные хозяева, и как хозяин Азербайджан сам будет решать, что для него хорошо и правильно.