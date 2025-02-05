https://news.day.az/economy/1727938.html В двух районах Баку повысят устойчивость энергоснабжения В двух районах города Баку начинаются новые работы по повышению устойчивости энергоснабжения. Как сообщает в среду Day.Az, речь идет об энергоснабжении Сабунчинского и Хатаинского районов.
В двух районах Баку повысят устойчивость энергоснабжения
В двух районах города Баку начинаются новые работы по повышению устойчивости энергоснабжения.
Как сообщает в среду Day.Az, речь идет об энергоснабжении Сабунчинского и Хатаинского районов.
Таким образом, в распределительных электрических сетях двух вышеуказанных районов будут выполнены важные работы, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения.
Согласно информации, в связи с этим в Открытом акционерном обществе (ОАО) "Азеришыг" уже дан старт соответствующим мероприятиям.
ОАО спрогнозировало, что на выполнение указанных работ в Сабунчинском и Хатаинском районах будет потрачено 9,1 миллиона манатов.
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