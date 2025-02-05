Азербайджан представлен на международной выставке в Турции

Туристические возможности Азербайджана представлены на Международной выставке путешествий и туризма Восточного Средиземноморья (EMITT-2025), которая начала свою работу в Стамбуле.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, национальный стенд демонстрирует возможности и услуги 10 представителей местной туристической индустрии и ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Посетителям предоставляется подробная информация о туристических возможностях Азербайджана, включая гастротуризм, виноделие, зимний туризм и горнолыжные курорты, а также об образцах материального культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также организуются встречи в формате B2B с представителями туристического сектора из Турции и других стран.

Международная выставка путешествий и туризма Восточного Средиземноморья считается одной из пяти крупнейших туристических выставок мира. В этом году в ней принимают участие 95 стран.