Обращение дорожной полиции

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Day.Az.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра, скорость которого достигнет показателей оранжевого уровня опасности по шкале штормовых предупреждений. В связи с этим главное управление призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность и строго соблюдать правила во избежание нежелательных происшествий на дорогах в условиях непогоды.

Особое внимание должны проявить владельцы и водители грузовых автомобилей с прицепами, тентами и негабаритными грузами. Им следует помнить, что движение в ветреную погоду сопряжено с трудностями и опасностями, а также уделить особое внимание упаковке и креплению перевозимых грузов.

Всем автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от объектов, где существует вероятность скольжения, опрокидывания и других подобных рисков, а также отдавать предпочтение закрытым парковочным пространствам.