Стрельба на складе в США

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате стрельбы на предприятии в штате Огайо в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об сообщает портал NBC4i.

По его информации, стрельба произошла в городе Нью-Олбани на складе, принадлежащем производителю косметики KDC/One. По последним данным, один человек погиб, а пятеро пострадали, их состояние неизвестно.

Как пишет портал, сотрудники правоохранительных органов заблокировали склад, в котором произошла стрельба. Начальник полиции Нью-Олбани Грег Джонс заявил, что личность стрелявшего была установлена, но его имя не разглашается. Представитель правоохранительных органов сообщил, что сотрудники полиции не верят, что стрелок все еще находится на складе, сообщает портал.