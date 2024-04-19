Австрийский депутат пытается пробить себе карьеру с помощью армян

Автор: Байрам Эльшадов

Австрийский парламент окончательно примкнул к рядам защитников "угнетенных" армян. Если вчера проармянские депутаты австрийского парламента показали общий взгляд и свои предпочтения на политические вопросы связанные с Южным Кавказом, то сегодня становится очевидно, кто выступает в авангарде проармянской направленности австрийского законодательного органа.

Главным лицом и надеждой армянского лобби в Австрии оказалась депутат парламента Ева Хольцлайтнер. Этот депутат заявила о том, что парламент продолжит поддержку покинувших Карабах армян, конечно не забыв обвинить в этом Азербайджан. Самое интересное то, что каждый новый голос армянского лобби все больше увеличивает количество ушедших с азербайджанской территории армян, что противоречит даже числам, которые опубликовало армянское правительство.

Ну да ладно, могут раздувать это число сколько им вздумается, от этого суть не меняется. Интересно то, что вышеупомянутый депутат обратилась в своей речи к главе австрийского МИД Александру Шалленбергу, и потребовала взять позицию парламента за основу внешнеполитического подхода к Южному Кавказу.

Но все это наталкивает на вопрос о том, почему австрийские депутаты не воспользуются своими полномочиями и не посодействуют релокации армян в Австрию? Ведь если они действительно всем сердцем переживают за судьбы "угнетенных", то это будет весьма правильным решением, соответствующим ценностям гуманизма. Что их останавливает? Может то, что придется платить из казны за их перемещение, интеграцию, а также оплачивать прочие расходы в течении долгого времени?

Будем надеяться на то, что это не так, ведь тогда депутаты австрийского парламента окажутся самыми настоящими лицемерами. А так получается, что депутаты, и в частности Ева Хольцлайтнер, выбирают самый удобный вариант - защитить "угнетенных", может получить за это что-нибудь, и не иметь никакого риска.

Так что армянам особо радоваться не стоит, ведь никто и не думает проявлять реальную заботу о них. Депутаты австрийского парламента лишь пользуются тем, что армяне пытаются закрепить за собой имидж жертвы. И это играет на руку австрийским депутатам, которые не против использовать эту ситуацию в своих личным корыстных интересах.