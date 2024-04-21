В Гяндже открылось Почетное консульство Узбекистана

19 апреля в Гяндже, одном из древних городов Азербайджана и втором по величине городе после Баку, состоялась официальная церемония открытия Почетного консульства Узбекистана в стране, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти города Гянджи Н.Байрамов, руководители консульств Турции и Грузии в Гяндже, соотечественники, представители бизнес-сообщества, представители науки и другие почетные гости. Мероприятие широко освещалось рядом средств массовой информации Азербайджана.

Выступившие на конференции отметили, что данное мероприятие создает прекрасную возможность для дальнейшего расширения и углубления взаимовыгодных и партнерских отношений между нашими братскими странами и народами.

Почетное консульство Узбекистана в Азербайджане участвует в процессе защиты прав и интересов граждан Узбекистана, развитии экономического сотрудничества, привлечении азербайджанских инвестиций и туристов в Узбекистан, содействует развитию культурно-гуманитарных связей в своем районе.

Это событие зафиксировало два исторических события в летописях Узбекистана и Азербайджана. То есть почетное консульство Узбекистана впервые начало свою деятельность в Азербайджане, а первое в истории Узбекистана почетное консульское учреждение было открыто Узбекистаном в городе Гянджа.

По обоюдному решению руководителей наших стран Кянан Джалилов назначен почетным консулом Узбекистана в Азербайджане.

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