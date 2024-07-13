Поцелуй Иуды: как радикальные оппозиционеры праздновали День взятия Бастилии

Автор: Байрам Эльшадов

12 июля 2024 года состоялся прием в честь национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. Мероприятие прошло незамеченным большинством средств массовой информации Азербайджана из-за того, что двусторонние отношения между двумя странами находятся на точке замерзания.

В отличие от прошлых лет, на этом приеме практически не было официальных лиц, членов Милли Меджлиса и не было произнесено ответных поздравительных речей, согласно принятому в стране протоколу. Зато там "блистали" представители радикальной оппозиции в лице незаконно избранного лидера ПНФА Али Каримли и "восходящей звезды" местного разлива, так называемого доморощенного правозащитника Руфата Сафарова, которые пользуясь представившейся возможностью, изо всех сил фотографировались с послами западных государств во всех ракурсах, заодно требуя от них оказать давление на власти, чтобы отменили предстоящие парламентские выборы и отпустили бы осужденных радикалов-исламистов.

Может быть, это мероприятие так и осталось бы незамеченным, если бы некоторые не в меру рьяные средства массовой информации оппозиционной направленности не стали бы комментировать отсутствие на этом приеме официальных азербайджанских лиц и выступления от имени Правительства страны, как это было в прошлые довоенные годы.

Для информации несведущих в дипломатическом протоколе и международном праве писак-комментаторов, согласно принятому во всем цивилизованном мире протоколу, в дипломатии есть такой принцип взаимности (reciprocity). Согласно этому принципу, представительство официальных лиц на приеме в честь национального праздника иностранного государства осуществляется на том же уровне, на каком были представлены официальные лица этого государства на мероприятии посольства государства пребывания у себя в стране. Так как французские официальные лица и члены парламента в последнее время демонстративно после окончания конфликта бойкотируют мероприятия посольства Азербайджана во Франции, то получили в ответ то отношение, которое и должны были получить.

Что же касается ответного выступления с азербайджанской стороны, то следует напомнить радетелям Франции, что в последние годы французская сторона вообще не выступала с поздравлениями в адрес Азербайджана по случаю Дня Независимости 28 Мая, как бы подчеркивая этим, что ставит под сомнения существование азербайджанской государственности. Соотвественно не было и поздравлений в адрес Франции по случаю Дня взятия Бастилии.

Относительно участия в приеме господ радикальных оппозиционеров-недоумков, которые постоянно орут на весь свет, что только они - "истинные хранители" независимости страны. Если бы у них была хотя бы капелька совести и национальной гордости, то они хотя бы один раз вместо жалоб западным послам на азербайджанские власти за "некие притеснения" публично подвергли бы критике президента Франции Э. Макрона, французских официальных лиц и парламентариев за откровенно враждебную антиазербайджанскую позицию в вопросах территориальной целостности нашей страны и отказались бы от подачек в форме грантов "30 сребрянников" Иуды за свою подрывную предательскую деятельность, ставящую под угрозу территориальную целостность и независимость Азербайджана.