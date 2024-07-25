Азербайджан и Казахстан являются локомотивами региональной интеграции.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе азербайджано-казахстанского сельскохозяйственного форума.

"Азербайджан и Казахстан - стратегические партнеры. Страны сотрудничают во всех сферах, в том числе в сфере транспорта, логистики, инвестиций, обороны. Недавно в Казахстане прошли учения, где самый большой военный контингент после принимающей страны был из Азербайджана. Азербайджан и Казахстан реализуют крупные проекты, которые важны не только для нас, но и региона. Наши страны являются локомотивами региональной интеграции", - подчеркнул посол.

По его словам, Азербайджан и Казахстан планируют начать экспорт казахстанской "зеленой" энергии по территории Азербайджана.

"Символично, что этой осенью Баку принимает климатическую конференцию COP29", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку в посольстве Казахстана проходит азербайджано-казахстанский сельскохозяйственный форум.

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