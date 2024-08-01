Армения может быть вычеркнута из транзитных планов Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Такое впечатление, что премьер-министр Армении Никол Пашинян совершает визиты и проводит встречи с иностранными коллегами целенаправленно в поисках очередного скандала. Может быть, вид армянского премьера оказывает на политиков других стран магическое действие, если они исразу начинают нести чепуху? Не знаем, не знаем. Это явление природы заслуживает углубленного изучения.

Поездка на инаугурацию нового президента Ирана тоже не стала исключением.

Как сообщают иранские и армянские СМИ, принимая Пашиняна, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о решительном несогласии с Зангезурским коридором. "Исламская Республика Иран считает концепцию Зангезурского коридора вредной для интересов Армении, и мы придерживаемся этой позиции", - цитирует Mehr заявление, опубликованное на официальном сайте Хаменеи. Там же отмечено со слов Пашиняна, что "правительство Армении так же по-прежнему выступает против экстерриториального транспортного коридора, к которому стремятся Азербайджан и Турция".

Любопытно, что в отчете правительства Армении о встрече трогательный диалог между Пашиняном и Хаменеи по поводу Зангезурского коридора не упоминается. Говорится лишь об осуждении углубления "теплых и дружественных" отношений. И приводятся слова верховного лидера ИРИ: "Мы твердо привержены развитию отношений с Арменией, и сотрудничество между двумя странами будет продолжаться на основе определенных взаимных интересов, независимо от политики других".

Хаменеи заявил, что другие страны не должны вмешиваться в отношения соседних стран. Конечно, не должны. И в Баку тоже всегда об этом говорят. Но вот что странно - понимание этой истины почему-то носит у Тегерана весьма избирательный характер и включается только тогда, когда дело касается его отношений с Арменией. Под "другими" имеется в виду, конечно же, Азербайджан. Наша страна не против сотрудничества Тегерана и Еревана, она против того, чтобы это сотрудничество превращалось в некий заговор и тормозило развитие позитивных процессов в регионе. Кроме того, требуя невмешательства от других, Тегеран сам позволяет себе вмешиваться в отношения Азербайджана и Армении. Зангезурский коридор - это вопрос, никаким боком Иран не касающийся. Но именно он является главным вдохновителем армянского упрямства. Жалобы Еревана были восприняты в Иране как-то слишком близко к сердцу, и оттуда пошли заявления о том, что Иран, мол, не допустит нарушения территориальной целостности Армении, не позволит лишать ее границ с ИРИ и так далее. Как транспортная магистраль может стать угрозой целостности Армении или отрезать ее от иранской границы, не очень понятно. Азербайджан никогда не ставил перед собой такой цели. Все, что было ему нужно, - это прямое и беспрепятственное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой.

Интересно, что Армения была готова начать строить дорогу, Пашинян говорил о планах по разработке технико-экономического обоснования. Пока Ереван вдруг не получил неожиданную поддержку в лице Ирана.

Зангезурский коридор - это проект, касающийся только Азербайджана и Армении. Тегеран не должен и не имеет права занимать позицию какой-то из сторон в этом вопросе, который никак не задевает его интересов. Хотя нет, тут мы не правы - задевает, и еще как. Истинной причиной жесткой позиции Ирана в вопросе Зангезурского коридора является вовсе не "угроза" Армении, а то, что эта страна сама желает стать частью коридора Запад-Восток. Подпрыгивая от радости от слов Хаменеи, армяне стараются не вспоминать о подписанном Баку и Тегераном Меморандуме о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и НАР через территорию Ирана. Забывать об этом армянской стороне как раз не следует, потому что этот проект лишил ее единственного реального шанса выйти из изоляции и стать частью чего-то большего. Не то чтобы Азербайджан отказался от своих планов насчет Мегри, просто эти планы перестали быть такими уж важными. А со временем, если упрямство Еревана затянется, они могут быть вообще сданы в архив. И Армения останется у разбитого корыта.

Коммуникационный коридор через Иран - это конкурент коридора через Армению. Поэтому он не выгоден Тегерану. Кроме того, Иран имеет свои виды на транзит через Армению, и Зангезурский коридор мешает ему и здесь. Просто узость мышления не позволяет нашим армянским соседям это осознать. Они по глупости рассчитывают, что строящаяся сейчас для них иранскими компаниями в рамках Север-Юг дорога сможет обскакать Срединный коридор. Они уже видят себя отплясывающими и показывающими носы Азербайджану. Ждут не дождутся, когда вереницы фур с "заморскими", то есть индийскими товарами поплывут через армянскую территорию по "перекрестку мира".

Но ничего такого не будет. А будет очередное фиаско и продолжение изоляции. Как ни странно, Азербайджан хочет помочь Армении избежать такой участи. И ей стоит отложить капризы, пока предложение еще в силе.