Баку жестко ответил на зангезурский шантаж Еревана. Пашинян в тупике

Автор: Лейла Таривердиева

Под коридорной риторикой Еревана подведена черта. Жирная черта, не оставляющая простора для фантазий и домыслов. Ее накануне провел Президент Азербайджана в интервью местным журналистам. Сделано это было жестко и прямолинейною. Но у Баку есть полное право быть жестким и прямолинейным.

Тема Зангезурского коридора с самого подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года является мишенью для армянских манипуляций и инсинуаций. Используют ее как источник "вдохновения" и опекающие Ереван внешние акторы. В своей сути это вопрос транспорта и логистики, но противники Азербайджана постарались придать ему остро-политическую окраску, увидев в нем хороший потенциал для шантажа.

Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы журналистов, впервые прямо заявил, что если не будет открыт Зангезурский коридор, не будут разблокированы и все другие коммуникации. "Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте", - сказал он. Конечно, с армянской стороны будут истерики, однако сказанное это уже не намек, а очень конкретное указание соседям на то, что пора прекращать эти игры. Высказанная позиция окончательна и обсуждению не подлежит. Нет смысла шуметь, комментировать, призывать кого-то в свидетели. Армении оставлены только два выхода - либо она идет на открытие коридора через Зангезур, либо ей придется строить дальнейшие планы с учетом сохранения статуса регионального тупика и прекратить мечтать об "армянском перекрестке". Этот проект Пашиняна - химера. Как сказал Президент Ильхам Алиев, не более, чем пиар-акция.

После того, что прозвучало в интервью, вся возня, которую устроил Ереван вокруг этого пункта Трехстороннего заявления, полностью теряет всяческий смысл. Баку и прежде не принимал предлагавшихся Ереваном альтернатив маршруту через Зангезур, но так окончательно и бесповоротно высказался впервые. Все имеет свой конец, терпение Азербайджана - тоже. Армении постоянно оставляли небольшую лазейку для того, чтобы выйти из ситуации достойно и с выгодой для себя. Но Никол Пашинян больше слушает новых друзей, добра армянскому народу явно не желающих. Хотя ему стоило бы послушать вчерашнего врага, который готов позволить армянам выгодно сотрудничать и зарабатывать.

Кто первым нашептал Пашиняну, что Зангезурский коридор прекрасный способ шантажировать Баку, не знаем. В первое время после 44-дневной войны армянский премьер не отбивался от проекта, даже шли разговоры о начале подготовки ТЭО. Что потом случалось? Точнее - кто потом случился? В данном случае это не Москва. Согласно договоренностям, маршрут должны охранять ее погрансилы, что еще более укрепило бы ее позиции в южной Армении. Сам коридор ей не нужен, ей нужно сохранять свое присутствие, а данный проект такие возможности ей обеспечивает. Зангезур стратегически важный регион. Не случайно именно там стараются открывать консульства и миссии соседние страны. Россия также планирует открыть свое консульство в этом марзе. Нужно не иметь политического видения вообще, чтобы не понять, как укрепило бы стратегическую значимость Зангезура и Армении в целом открытие транзитных коммуникаций.

Пашинян постоянно говорит об отсутствии в Трехстороннем заявлении упоминания о коридоре. Но это не так. Отсутствие слова "коридор" ничего в характере проекта не меняет. Согласно пункту 9 данного документа, "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". Армянская сторона и ее союзники упорно не обращают внимания на тот факт, что коммуникации ведут из Азербайджана в Азербайджан, в связи с чем включаются иные правила, чем в том случае, если бы поезда следовали из Азербайджана через Армению в другую страну. Особенно много возмущенных было после открытия погранпункта "Лачин". В Ереване увидели какие-то параллели, мол, если вы так, то и мы сяк. Какие могут быть параллели? Лачинская дорога никогда не являлась транзитной, не связывала две части одного государства через территорию другого. Это одна из внутренних дорог Азербайджана, начинающаяся от госграницы. Вот и все. Статусы Лачинской дороги и Зангезурского коридора абсолютно несопоставимы.

"Я уже говорил и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан, должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены".

Президент не сказал ничего невероятного, не раскрыл никаких секретов. Это элементарные правила, по которым работают все транзитные маршруты в мире. Притянутая за уши тема субъектности, которую якобы теряет Армения в случае с Зангезурским коридором, это выдумка, пустышка, бессмысленный повод отказаться от своих обязательств. Очень неразумный повод. Сразу видно, что Армения никогда не участвовала ни в каких международных проектов, не является частью регионального транзита, а варится только в своем соку. Поэтому она не понимает, какая уникальная возможность ей выпала. Другие страны сражаются за то, чтобы по их территории прошли транзитные коридоры, все хотят стать частью международной логистики хотя бы в качестве транзитера. Азербайджан предоставил Армении шанс без боя получить такую привилегию. Но прислушивающийся к кому попало Пашинян ее не оценил.

Только от безграмотности можно бояться слова "коридор". Через Азербайджан проходят международные транспортные коридоры, но азербайджанскую сторону это почему-то совсем не пугает. Наоборот, наша страна на этом зарабатывает. Чем, например, может грозить суверенитету страны МТК Север-Юг? Ничем, кроме притока доходов в госбюджет, а также повышения статуса и имиджа Азербайджана. А скоро в полную силу начнет работать Срединный коридор. Этот коридор связывает уже не три страны, а три региона. Следуя армянской логике, Азербайджан должен был бы "попрощаться" со своей независимостью.

Сообщение на международных коридорах осуществляется по особым правилам. Грузы, идущие, например, из России в Иран через Азербайджан, подвергаются на наших границах процедурам, отличным от тех, которые приняты для составов и фур, направляющихся из РФ в сам Азербайджан. Тем более отличаются правила оформления транзита, когда речь идет о транзите между двумя частями одной страны. Чтобы не падать в обморок при слове "коридор", армянским политикам стоило бы ознакомиться с правилами транзита в Калининградскую область России через Литву. Там все очень доступно, с вычетом лишь нюансов, принятых на пространстве Евросоюза. Несмотря на заигрывания с Европой, Армении не грозит в ближайшем будущем оказаться членом ЕС, поэтому эти нюансы ее не касаются. Более того, как между членами СНГ между нашими странами отсутствует визовый режим.

Все это элементарные понятия, чтобы разобраться, совсем не обязательно быть специалистом-логистиком.

Кстати, Армения много лет пытается оказаться в эпицентре коридора Север-Юг, и в этом случае слово "коридор" ее почему-то никогда не пугало. При Пашиняне армяне начале мечтать также о коридоре от Персидского залива до Черного моря. И снова никакого беспокойство о субъектности и суверенитете. К чему бы это?

В отличие от туманных озабоченностей Армении, азербайджанскую сторону волнуют реальные проблемы, связанные с Зангезурским коридором. В первую очередь это безопасность. Вопрос безопасности основополагающий. Хотя 42 километра это не такое большое расстояние, власти Армении не в состоянии дать надежных гарантий. Даже если очень захочет, Пашинян не сможет гарантировать, что у составов, выезжающих из Азербайджана, на пути в НАР не возникнет проблем. Мы уже не говорим об автомобильном транспорте. Армения практически бесхозная страна с бедным и агрессивным населением, подверженным реваншистским идеям и ненависти к соседям. Даже Пашинян не может быть до конца уверен в собственной безопасности. Обеспечить неприкосновенность грузов и пассажиров силами самой Армении будет невозможно. С Россией Пашинян иметь дел не хочет, а каких-нибудь французов для охраны своих коммуникаций Азербайджан не подпустит.

Когда Пашиняну объяснили, что отказ от Зангезурского коридора портит его имидж, он выдвинул в качестве альтернативы три пункта выхода на государственной (пока что условной) границе, предлагая Азербайджану воспользоваться ими для связи с Нахчываном. Опять же, отсутствие у Армении соответствующего опыта, не позволило Николу критически подойти к своей инициативе. Иначе он должен был бы понять, что непроходимый в снегопад горный серпантин не может служить коридором для международной логистики. Так же, как и кружащаяся по всей стране 300-километровая дорога с непростым рельефом. И сейчас мы говорит только об автомобильных дорогах. Для железнодорожного же сообщения вообще нет никаких условий. Конечно же, Азербайджан все эти три варианта отверг. Это абсолютно не интересно и не выгодно нашей стране ни с точки зрения экономики, ни в плане решения вопроса безопасности. Обеспечение безопасности идущей по равнине вблизи от границ 42-километровой дороги находится под большим вопросом. Как Армения сможет гарантировать безопасность наших грузов и пассажиров на протяжении 300 километров пути в глубине страны с ее нездоровой ментальностью?

По этому поводу Президент Ильхам Алиев предупредил соседей не заниматься манипуляциями. Предложенный Ереваном маршрут совершенно непригоден к пользованию, подчеркнул он. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые. Самый правильный вариант - проезд через территорию Западного Зангезура.

Думается, Пашинян все это прекрасно понимает, просто отыгрывает навязанную ему роль. Занегзурский проект используется не только в качестве шантажа, но и как раздражающий фактор. Противники Азербайджана очень ждут, что у Баку сдадут нервы и он решит пробить коридор силовым путем. Имеют место даже более серьезные извращения ситуации и откровенные вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Вспомним совершенно недопустимое поведение помощника госсекретаря США О'Брайен, пригрозившего Баку "решительным ответом", если тот посмеет построить транспортные коммуникации через Иран. Коридор, мол, пройдет через Армению, либо Штаты не позволят его построить вообще. Напомнив об этом скандале в беседе с журналистами, Президент иронично заметил: "...как они этого не допустят? Построят заграждение в Зангезуре?! Разместят армию в Зангилане или на территории Ирана? Как они этого не позволят? Это наше суверенное дело"

Вывод из всего сказанного для армян неутешительный. Азербайджан устал от растянувшегося на три года шантажа и сам поставил чрезвычайно жесткие условия Еревану - либо Армения открывает Зангезурский коридор, либо остается в пожизненном тупике. Никто не запрещает новой подружке армян Индии потратить несколько миллиардов на осуществление из мечты от Персидского залива к Черному морю. Пусть строят. Но в ближайшие лет десять Армения будет оставаться тупиком, таким же непроходимым, каким была все годы своей независимости. Завершение конфликта не означает автоматической разблокировки всех коммуникаций и открытие притока кислорода. Конфликт не был завершен мирным путем, чтобы армянская сторона имела право голоса. Армения потерпела военное поражение, и ее счастье, что у нее такой противник, который вместо мести за тридцать лет кошмара протягивает бывшему оккупанту руку сотрудничества.

Как будет выбираться из этой ситуации Никол Пашинян, увидим. Но сразу предупредим - никто не заставит Азербайджан открыть границу там, где это выгодно армянской стороне. Если Президент Азербайджана сказал, что границы с Арменией не будут открыты (подразумевается, думается, и турецко-армянская граница), значит, так оно и будет.

Война окончена, а для армян ничего не изменилось, просто ожидавший их ужасный конец превратился в бесконечный ужас.