https://news.day.az/politics/1679512.html Азербайджанская армия всегда должна поддерживать свою боеготовность на высоком уровне – министр обороны - ФОТО
Азербайджанская армия всегда должна поддерживать свою боеготовность на высоком уровне – министр обороны - ФОТО
Азербайджанская армия всегда должна поддерживать свою боеготовность и профессионализм на высоком уровне, чтобы никто не мог говорить со страной на языке диктата и ультиматумов.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе заседания коллегии по итогам первого полугодия 2024 года.
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