Военная прокуратура и Госпогранслужба Азербайджана провели совместное мероприятие в Шеки

В связи с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года о 55-й годовщине первого прихода к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и объявлении 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя "зеленого" мира", руководящие должностные лица Военной прокуратуры и высокопоставленные военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провели в Шекинском районе совместное мероприятие с личным составом.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Военной прокуратуры, перед началом мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы, главный советник юстиции Фирад Алиев передал личному составу приветствия генерального прокурора Кямрана Алиева и военного прокурора Ханлара Велиева.

Затем выступили Фирад Алиев, военный прокурор Загаталы полковник юстиции Эмин Гулиев, полковник Наиль Мехтиев и другие.

На мероприятии также говорилось об эффективном взаимодействии Военной прокуратуры с Вооруженными силами, а также с ГПС. Кроме того, речь шла о требованиях законодательства об охране окружающей среды, о правах и обязанностях, а также о нарушениях экологического законодательства, в том числе о преступлениях и ответственности в этой сфере.

Затем состоялись выступления на темы в области правового просвещения. Были даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.

После мероприятия прошла акция по посадке деревьев.

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