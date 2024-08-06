Армения пригласила французскую атомную угрозу в регион

Автор: Лейла Таривердиева

Неправильный выбор партнера - это чреватая последствиями проблема не только на личностном уровне. Создать семью с неправильным человеком или оказаться обманутым партнером по бизнесу - это ничто по сравнению с тем, что может происходить с интересами целых стран, когда их лидеры делают ставку не на того партнера. Армения в этом деле давно и уверенно обошла всех соседей и продолжает увеличивать отрыв.

Недавно сообщалось, что Армения в поисках замены России в своей атомной энергетике начала предметные консультации с США. В то, что американцы будут строить АЭС в Армении, верится с трудом. Американцы никогда не впрягаются в подобные дорогостоящие авантюры на другом конце света, если это не представляет для них прямого стратегического интереса. А Армения, да простит нас Пашинян, стратегического интереса для Вашингтона не представляет. Американцы только формируют среду и отгоняют своим присутствием посторонних.

Почему строительство новой АЭС в Армении - это авантюра? Потому что страна не имеет для реализации подобных проектов необходимого потенциала. Первая АЭС строилась в советские времена на средства союзного бюджета, а не за счет кредитов. И дело не только в финансах, но и в логистике. Проблема в том, что оборудование для строительства атомных реакторов доставляется железной дорогой. Как отмечал ранее в интервью Day.Az директор Центра энергетики и безопасности (Москва) Антон Хлопков, одна из сложностей при строительстве АЭС - это доставка крупногабаритного оборудования. В некоторых странах такие проекты не могут быть реализованы только потому, что нет соответствующей инфраструктуры, чтобы принять оборудование. Часто инфраструктура создается специально для реализации проекта атомной электростанции. С учетом тех сложностей с коммуникациями, которые имеются у Армении, строительство АЭС, несомненно, потребует проработки договоренностей с сопредельными государствами относительно того, как требуемое оборудование будет доставляться, сказал Хлопков.

Будет ли Америка заморачиваться на обеспечении логистики для реализации армянского проекта? Вряд ли.

США продвигают свое ноу-хау - малые модульные реакторы (ММР). Однако ни в самих Штатах, ни в других странах пока подобные проекты не реализованы. Американская компания NuScale Power Corp планировала начать и завершить к 2030 году строительство в Айдахо первой в США установки, состоящей из шести малых модульных ректоров. Общая мощность установки должна была составить 462 мегаватт, что примерно соответствует мощности нынешнего реактора в Мецаморе. Однако в ноябре прошлого года NuScale отказалась от реализации проекта стоимостью 9,3 миллиарда долларов по экономическим причинам. Заметим, что это чуть меньше объема государственного бюджета Армении на 2024 год.

Так что, американцев можно пока из данной формулы исключить. Переговоры с армянской стороной велись, вероятнее всего, не о реализации конкретного проекта, а о том, какие еще варианты есть у Еревана, чтобы отказаться от услуг "Росатома". Он выступает основным подрядчиком, занимающимся вопросами обслуживания Армянской АЭС. Ядерное топливо на станцию также поставляется из России. В ноябре 2022 года Армения подписала с "Росатомом" меморандум о строительстве нового энергоблока, но за прошедшее время Ереван получил моральную поддержку и обещания от западных держав в обмен на отказ от проектов с Россией. До сих пор ядерная энергетика страны строилась на российских технологиях, от которых самонадеянно собирается отказаться Армения, не имея для этого ни средств, ни кадров, ни инфраструктуры. Ереван поставил очень сложную и дорогостоящую цель переориентироваться на западные ядерные технологии, хотя решить свои энергетические вопросы маленькая страна с незначительным населением могла бы и другими путями - отказавшись от атомной энергетики и переключив внимание на другие возможности. Видимо, соседи сами поверили в собственные рассказы о том, что всегда были научной элитой Союза и им все нипочем. Ну-ну...

Начал Ереван с американцев, а закончит, как всегда, французами. Франция постоянно подбирает Армению после того, как ее "уронит" кто-то другой. Тема США как-то незаметно ушла со страниц армянских СМИ, и теперь сообщается, что Франция может построить новый энергоблок Армянской АЭС вместо России. Этот вопрос обсуждался в ходе визита на станцию на минувшей неделе неадекватного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи и представителей французской компании Framatom, которая является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для атомных электростанций.

Как известно, Франция имеет 56 действующих ядерных реакторов и сейчас запускается 57-й. Реактор EPR (усовершенствованная версия европейского реактора с водой под давлением), построенный во Фламанвилле, станет самым мощным в мире (1600 МВт). Сейчас идет поэтапный запуск реактора, который строился 17 лет. Сдача объекта задержалась на 12 лет из-за множества проблем, а стоимость проекта выросла за это время в четыре раза до 13,2 миллиарда евро.

Если реактор в Армении будет строиться такими же темпами и с таким же ворохом проблем, страну ожидает многолетний энергетический кризис после остановки действующей АЭС. И сроки это еще не самая большая проблема. Главные проблемы возникнут, когда реактор будет запущен в эксплуатацию. Тут армянской стороне было бы полезно поинтересоваться, как поживают французские реакторы, построенные в Финляндии и Китае.

В ноябре прошлого года на финской станции Олкилуото-3 во время аварийного теста произошли кратковременные замыкания, приведшие к падению напряжения. В результате АЭС была автоматически остановлена. И это было уже третье за короткий срок чрезвычайное происшествие на АЭС, построенной французской компанией Areva (ныне - Orano). В 2003 году финские власти приняли решение строить третий энергоблок АЭС, запущенной еще в 80-е. В качестве подрядчика была выбрана французская компания, которая представила на тендере привлекательную разработку Франции - EPR, оказавшуюся незавершенной. Французы не сказали об этом заказчикам, рассчитывая доработать проект, пока будет идти бумажная волокита. Но ничего не вышло. Реактор был запущен только в 2021 году и то с грехом пополам, на проектную мощность вышел лишь в 2023 году. За прошедшие годы проектная документация постоянно подвергалась правкам, и самим французам это настолько надоело, что они перестали их отслеживать. В результате комплектующие, составные части реактора, оборудование нередко не совпадали и приходилось их возвращать в другие страны на доработку. Как можно узнать из СМИ, такая неприятность случилась и с самим корпусом реактора, который пришлось возвращать... в Японию, потому что он не подходил к обвязке!

Немало проблем создал построенный французами реактор EPR и в Китае. Как сообщалось в июле 2021 года, повышение концентрации редких газов вызвано повреждением нескольких урановых стержней внутри реактора. Речь не шла об утечке радиации, тем не менее, проблема была серьезной и работу реактора №1 Тайшань пришлось приостановить из-за негерметичности топливных стержней. Строила реактор Framatome, та компания, представители которой недавно приезжали на смотрины в Армению.

В самой Франции с атомными реакторами тоже все не так уж хорошо. Во время аномальной жары лета 2022 года многие АЭС пришлось умалять в мощности из-за угрозы экологической катастрофы. Дело в том, что вода, охлаждающая реакторы, сбрасывается в водоемы, повышая их температуру, которая и так была намного выше нормы. Флора и фауна рек Франции, куда сбрасывались воды атомных реакторов, оказалась под угрозой. В тот период французские экологи обвинили свою страну в том, что она не особо торопится выполнять цели ЕС по зеленой энергетике. Хотя, заметим, кричит об этом громче многих других. Франция вообще занимается обманом. Атомная энергетика не может относиться к категории безопасных способов производства энергии. Она не выбрасывает в атмосферу углерод, зато несет в себе множество других угроз.

Как сказал пару лет назад на обсуждениях перспектив атомной энергетики в Казахстане казахстанский энергетик Асет Наурызбаев, "существует миф о безотходном цикле - безотходного цикла не бывает, радиоактивные изотопы никуда не деваются, они хранятся тысячи лет, и их надо охранять вооруженным людям. Человечество изобрело более дешевые, быстрые и безопасные способы получения электроэнергии. Атомная энергетика - это тупиковая ветвь развития цивилизации, связанная с ядерной бомбой".

Может быть, не все так мрачно, но атомная АЭС - это постоянный источник угрозы. Как то ружье, висящее на стене в первом акте пьесы - оно в конце концов выстрелит. В масштабах нашего маленького региона построенная французами в Армении АЭС создаст проблемы, к сожалению, не только для самих армян. Где гарантии, что при эксплуатации не разгерметизируются какие-нибудь топливные стержни или не произойдет чего-нибудь еще?

Утешает лишь то, что французский атом для Армении - это чисто политический, а не экономический проект. Возможно, что до реализации проекта дело не дойдет. Потому что политика - дама капризная.