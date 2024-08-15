Ложь об Азербайджане - откуда что берется?

Автор: Лейла Таривердиева

Различного рода провокационные вбросы, появляющиеся в последнее время в зарубежных СМИ и разносимые затем соцсетями, это не частные случаи, а система. Ее контуры уже четко прослеживаются в дезинформационной атаке на Азербайджан. Эта атака действительно имеет место, хоть и не так беспардонна, как в прежние времена. Ситуация на Глобальном Юге становится все более напряженной, и желающие сохранить нейтралитет все больше раздражают тех, кто планируют взрыв в регионе. От Азербайджана, как самой заметной фигуры Южного Кавказа, имеющей определенное влияние, все чего-то ждут. А именно - выбора. Никто ничего не ждет от Грузии, потому что она ограничена в возможностях. Никто ничего не ждет от Армении, потому что она пустое место. За нее все решат, а вот с Азербайджаном проблемы. Очень сложно работать со странами, имеющими собственный взгляд на вещи и не позволяющими втягивать себя в чужие игры. Плакат "А ты выбрал, на чьей ты стороне?" для Баку никогда не был актуален. Причем, независимо от того, кто его вывешивает - друзья или недруги.

Попытки заставить Баку сделать выбор делаются не напрямую, но не заметить их невозможно. Их заметили и в Армении и очень обрадовались. В последнее время в Ереване притихли, словно чего-то ожидая. Там ждут, когда Азербайджан пойдет под раздачу, и рассчитывают откусить кусок пирога. Ведь нельзя не заметить, что ситуация, сложившаяся после убийства главы ХАМАСА в Тегеране, накаляется не по дням, а по часам. И нежелание Азербайджана подключаться к вакханалии не нравится ни одной из сторон. Тишина в пропагандистском пространстве Армении, думается, связана больше с этим фактором, чем с отпуском Никола Пашиняна. На армяно-азербайджанском треке штиль. потому что армянская сторона ждет. Ждет, кто дожмет Баку - новые опекуны Армении, Иран или кто-то еще. У всех этих сторон имеются в нынешней ситуации собственные интересы. Они есть и у Азербайджана, и заключаются в сохранении нейтралитета. Это очень непростая задача, когда находишься в эпицентре, но трудная не значит невыполнимая. Для нашей страны бывали и более сложные времена, когда она еще была слаба и обескровлена армянской агрессией и потерей территорий. Но и тогда никому не удалось заставить его прогнуться. Как заявил как-то Президент Ильхам Алиев, "Азербайджан никогда не подстраивался под политику своих больших соседей, у страны всегда была своя политика, которая формировалась на принципах международного права, справедливости, решениях и документах международных организаций, а также мудрости". Это очень успешная политика, чему есть множество доказательств.

Баку всегда имел и имеет свой взгляд на вещи и на то, что делать, чтобы обеспечить интересы и безопасность государства и народа. Руководство Азербайджана никогда не превращало национальные интересы в разменную монету в "забавах" внешних игроков. И кому, как не нашим соседям и партнерам об этом знать.

Агентство развития медиа уже выступило с заявлением по поводу последних фейков в СМИ, вброшенных с целью подставить Азербайджан под удар и втянуть в водоворот конфликта. В заявлении подчеркнуто, что такие сообщения являются информационными манипуляциями, не отражают действительности и направлены на введение в заблуждение местной и международной аудитории.

Напомним, что ряд зарубежных СМИ распространил дезинформацию о якобы причастности Азербайджана к убийству лидера ХАМАС, о якобы планах Тегерана бомбить объекты на азербайджанской территории, о якобы предупреждении Израиля своим военнослужащим не оставаться в Азербайджане. Во всех случаях было установлено, что новости являлись фейками, но до того они уже успели сделать свое дело.

Как сказал, выступая на недавнем медиафоруме в Шуше Президент Ильхам Алиев, иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, соответствует действительности. До того мы привыкли к дезинформации в свой адрес.

Нынешняя ситуация совсем не нова. Азербайджану постоянно приходится отбивать подобные атаки. Напомним некоторые моменты. В 2012 году МИДу Азербайджана вот так же пришлось отвечать на публикации в ряде зарубежных СМИ, сообщивших о "намерении" Баку предоставить в пользование Израиля свои военные объекты в случае начала кампании против Ирана. В МИД тогда заявили: "Азербайджан никогда не позволит третьим странам использовать свою территорию против соседних государств".

"Мы ни при каких условиях не допустим, чтобы азербайджанская территория использовалась против Ирана", - сказал тогда же в ходе визита в Тегеран тогдашний министр обороны Абиев.

Два года спустя тема снова актуализировалась внешними манипуляторами, и новому министру обороны Закиру Гасанову пришлось во время визита в Иран в очередной раз озвучивать твердую позицию Баку: Конституция Азербайджанской Республики гласит, что иностранное государств не может иметь военную базу в стране. Для соседей Азербайджана с территории нашей страны не будет исходить угрозы, она никому не позволит использовать себя в качестве платформы для нападения на соседние государства.

В прошлом году в СМИ снова была вброшена фейковая новость, на этот раз более детализированная. Утверждалось, что Азербайджан якобы подготовил аэродром для оказания помощи Израилю в случае его нападения на Иран, а также разрешил Моссаду создать филиал в стране (!)... То, что подобное никак не может быть правдой, было ясно с самого начала. Посол Азербайджана в Израиле в интервью The Jerusalem Post закрепил это мнение, безапелляционно заявив о невозможности подобного развития событий. "Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран. Это потому, что мы ожидаем, что другие страны не будут вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал азербайджанский дипломат.

Как появляются на свет такие фейки, не будем гадать. Заинтересованные круги сегодня те же, что и десять лет назад. Большая игра вокруг Азербайджана ведется давно, но подобраться к нему никак не удается. Это главное. И это всегда очень огорчало наших армянских соседей. Они и сегодня рассчитывают снять сливки с регионального кризиса. Армяне помнят, что когда-то на волне кровопролитий получали чужие земли. Почему бы не помечтать?

Армения уже позволила американцам разместиться на своих границах с Ираном и надеется, что в случае чего Штаты прикроют ее своей широкой спиной. Зато по итогам можно будет за верность и послушание получить еще территории. Эта страна привыкла действовать по принципу "не виноватая я, он сам пришел", она знает, что никто не воспринимает ее всерьез и потому не очень на нее рассердится. В принципе, в таких рассуждениях что-то есть. Мы видим, что Иран никак не реагирует на реальное усиление западного военного присутствия в Армении, при этом сосредоточившись на несуществующем израильском присутствии в Азербайджане и на ничем не угрожающем ему Зангезурском коридоре. Нужно признать, что армянская сторона не так уж неправа в своих ожиданиях. И потому не без армянского участия подкидываются сучья в костер, подбрасывается оплаченная дезинформация в зарубежные СМИ в расчете дискредитировать Баку

Некий политолог Григор Баласанян в интервью армянским СМИ заявил, что "Армения должна воспользоваться нынешним сложным положением Азербайджана и предложить через Россию и Иран альтернативный вариант переговоров с Баку". Под альтернативным вариантом он подразумевает возможность заставить Баку в нынешней ситуации снять свои требования по Зангезурскому коридору, по конституции РА и по возвращению азербайджанцев в Армению. По мнению политолога Балсаняна, есть и множество других вариантов переиграть ситуацию в свою пользу.

На самом деле никаких вариантов переиграть ситуацию в свою пользу у Армении нет. Ни руками Запада, ни руками России или Ирана. Правда, в Армении об этом не узнают, потому что, если Южный Кавказ реально окажется втянутым в конфликт, первой с карты мира исчезнет именно она.