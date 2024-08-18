Полад Бюльбюльоглу сообщил о завершении дипмиссии в Москве

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку рассказал о завершении своей многолетней дипломатической миссии в Москве, передает Day.Az.

"Я в Москве проработал 18,5 лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь - быть первым депутатом после освобождения Карабаха. Мне бы хотелось остаток жизни - сколько пошлет Аллах - посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины", - отметил глава азербайджанского диппредставительства.

В беседе с ТАСС он напомнил, что его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль, родился в Шуше, в Карабахе.

"И последние годы после освобождения наших земель моя судьба вновь стала тесно связана с моей малой родиной. Дело в том, что там находится дом, где родился мой отец. И по поручению Президента [Азербайджана] Ильхама Алиева я отреставрировал этот дом, который был разрушен армянскими вандалами. Теперь там функционирует дом-музей. Меня радует, что сейчас много туристов приезжают в Шушу и посещают дом-музей Бюль-Бюля. Поэтому мое решение (о выдвижении в депутаты - прим. ТАСС) естественно", - продолжил дипломат.

"Бывая в Шуше, я просто отдыхаю душой. Кристально чистый воздух, замечательная природа, прекрасные люди. С моим жизненным опытом и багажом административной и дипломатической работы я могу быть полезен в новой ипостаси", - резюмировал посол.

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