https://news.day.az/politics/1682693.html Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом - ФОТО
Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом - ФОТО
Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 августа прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента России Владимира Путина в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре