Наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства прибыл с визитом в Азербайджан

Наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства II Аль-Хусейн бин Абдалла 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.